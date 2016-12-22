Бывший глава Росграницы Безделов признан виновным по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы признал виновным по делу о мошенничестве бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова. Также виновными признаны еще восемь фигурантов дела, сообщает «РИА Новости».

Чтение приговора продолжается. Прокурор просил признать виновным и приговорить Безделова к 10 годам колонии, а его бывшего заместителя Бориса Хайтовича — к девяти годам колонии. Остальным фигурантам дела гособвинение попросило от трех до восьми лет.

Дело в отношении бывшего руководителя Росграницы было направлено в суд в ноябре прошлого года. По данным Генпрокуратуры, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Уголовные дела против Безделова и восьми других фигурантов изначально были разделены. Суд возвращал оба дела в прокуратуру для объединения, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил оба дела обратно в Мещанский суд для рассмотрения.

Следствие считает, что в 2009 году Безделов с руководителем государственной дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем, а также начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. С сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали свыше 490 млн руб. госсредств, которые были выделены на проектирование, реконструкцию, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через российскую границу. Ранее следствие сообщало о хищении Безделовым около 1 млрд руб.

К преступной деятельности Безделов привлек своего зама — Хайтовича — и других руководящих сотрудников Росгранстроя, а также генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций. Все фигуранты отрицают свою вину.

Дмитрий Безделов был объявлен в международный розыск 16 октября 2014 года, но через 10 дней его задержали в Италии. Генпрокуратура России подала ходатайство о его экстрадиции. В апреле 2016 года Италия выдала России экс-главу Росграницы, его доставили в Москву.