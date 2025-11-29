Умер Том Стоппард
Том Стоппард, автор таких пьес, как «Аркадия», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Леопольдштадт», трилогии «Берег утопии», сценария к фильму «Влюбленный Шекспир», умер в возрасте 88 лет, пишет The Guardian.
Стоппард (Томаш Штраусслер) родился в 1937 году в Чехословакии в семье евреев, которые бежали в Сингапур от нацистов, а затем, перед японским вторжением, в Индию. После окончания Второй мировой войны его мать вышла замуж за британского военного Кеннета Стоппарда, и семья обосновалась в Англии.
Стоппард известен своим едким юмором, его произведения удостоены термина «стоппардианский» в Оксфордском словаре, который означает смешение философских понятий с иронией и остроумием.
Он снял только один фильм — «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». В интервью драматург объяснял: «Вопрос не в том, почему я не снял больше фильмов, как режиссер, а почему я снял этот, если я не режиссер. И никогда не хотел им стать. Кроме всего прочего, потому что для меня сложно ставить что-то, что написал не я. Парадокс был в том, что речь шла о скромном фильме и нам давали деньги только при условии, что режиссером становился я. Разве я Орсон Уэллс? Нет, совсем нет. Но об этом мы узнали потом».
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили