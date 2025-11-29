 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер Том Стоппард

Том Стоппард
Том Стоппард (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Том Стоппард, автор таких пьес, как «Аркадия», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Леопольдштадт», трилогии «Берег утопии», сценария к фильму «Влюбленный Шекспир», умер в возрасте 88 лет, пишет The Guardian.

Стоппард (Томаш Штраусслер) родился в 1937 году в Чехословакии в семье евреев, которые бежали в Сингапур от нацистов, а затем, перед японским вторжением, в Индию. После окончания Второй мировой войны его мать вышла замуж за британского военного Кеннета Стоппарда, и семья обосновалась в Англии.

Стоппард известен своим едким юмором, его произведения удостоены термина «стоппардианский» в Оксфордском словаре, который означает смешение философских понятий с иронией и остроумием.

Он снял только один фильм — «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». В интервью драматург объяснял: «Вопрос не в том, почему я не снял больше фильмов, как режиссер, а почему я снял этот, если я не режиссер. И никогда не хотел им стать. Кроме всего прочего, потому что для меня сложно ставить что-то, что написал не я. Парадокс был в том, что речь шла о скромном фильме и нам давали деньги только при условии, что режиссером становился я. Разве я Орсон Уэллс? Нет, совсем нет. Но об этом мы узнали потом».

Материал дополняется

