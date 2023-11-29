Больше половины россиян заявили, что хотят чаще заниматься сексом
Сексуальную жизнь признают важной в той или иной степени 77% россиян в возрасте 18–45 лет, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фармкомпании «Гедеон Рихтер»
О том, что секс для них «скорее и совсем» неважен, заявили 18% респондентов.
В телефонном опросе приняли участие 1845 россиян в возрасте 18–45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин.
- Половая жизнь бóльшую роль играет в жизни мужчин, чем женщин: доля назвавших ее важной составила 81 и 72% соответственно. Кроме того, исследователи выявили закономерность: у женщин потребность в сексе с возрастом почти не меняется и остается на уровне 66–74%, а у мужчин по мере зрелости она возрастает более значительно (66–89%).
- Отвечая на вопрос, что для них секс, большинство участников опроса назвали его источником удовольствия (66%), выражением любви (61%), физиологической потребностью (48%) и возможностью продолжить род (42%).
- Исследование также показало, что более половины опрошенных (51%) хотели бы заниматься сексом чаще. Такой ответ дали 45% женщин и 57% мужчин. Каждый второй участник опроса заявил, что занимается сексом по меньшей мере раз в неделю, еще 24% — раз в месяц. О том, что вступают в половую связь раз в несколько месяцев, сообщили 4%, раз в полгода и реже — 5%.
- Среди опрошенных 47% утверждали, что начали интимную жизнь после совершеннолетия, а 20% — что в 20 лет и позже.
Исследователи ВЦИОМа пришли к выводу, что «современная молодежь до 25 лет не торопится начинать сексуальную жизнь». В этой группе обнаружили 29% тех, кто начал заниматься сексом до совершеннолетия. При этом среди тех, кому сейчас от 25 до 34 лет, таких было 39%, среди 35–45-летних — 35%.
«Возможно, этот тренд обусловлен социокультурными изменениями последних десятилетий, в том числе трансформацией гендерных ролей и большей свободой при обсуждении темы, что приводит к новым взглядам на интимность. Кроме этого, современная молодежь имеет небывалый ранее доступ к самой разной информации о сексе, включая вопросы безопасности, психологического благополучия и согласия», — считают исследователи.