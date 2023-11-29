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Больше половины россиян заявили, что хотят чаще заниматься сексом

ВЦИОМ: больше половины россиян хотели бы чаще заниматься сексом
Большинство россиян считают секс источником удовольствия или способом выразить любовь, установил ВЦИОМ. Более важной половая жизнь оказалась для мужчин, чем для женщин
Фото: Erik Reis / IKOstudio / Ingram Images / Global Look Press
Фото: Erik Reis / IKOstudio / Ingram Images / Global Look Press

Сексуальную жизнь признают важной в той или иной степени 77% россиян в возрасте 18–45 лет, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фармкомпании «Гедеон Рихтер»

О том, что секс для них «скорее и совсем» неважен, заявили 18% респондентов.

В телефонном опросе приняли участие 1845 россиян в возрасте 18–45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин.

  • Половая жизнь бóльшую роль играет в жизни мужчин, чем женщин: доля назвавших ее важной составила 81 и 72% соответственно. Кроме того, исследователи выявили закономерность: у женщин потребность в сексе с возрастом почти не меняется и остается на уровне 66–74%, а у мужчин по мере зрелости она возрастает более значительно (66–89%).

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  • Отвечая на вопрос, что для них секс, большинство участников опроса назвали его источником удовольствия (66%), выражением любви (61%), физиологической потребностью (48%) и возможностью продолжить род (42%).
  • Исследование также показало, что более половины опрошенных (51%) хотели бы заниматься сексом чаще. Такой ответ дали 45% женщин и 57% мужчин. Каждый второй участник опроса заявил, что занимается сексом по меньшей мере раз в неделю, еще 24% — раз в месяц. О том, что вступают в половую связь раз в несколько месяцев, сообщили 4%, раз в полгода и реже — 5%.
  • Среди опрошенных 47% утверждали, что начали интимную жизнь после совершеннолетия, а 20% — что в 20 лет и позже.

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Исследователи ВЦИОМа пришли к выводу, что «современная молодежь до 25 лет не торопится начинать сексуальную жизнь». В этой группе обнаружили 29% тех, кто начал заниматься сексом до совершеннолетия. При этом среди тех, кому сейчас от 25 до 34 лет, таких было 39%, среди 35–45-летних — 35%.

«Возможно, этот тренд обусловлен социокультурными изменениями последних десятилетий, в том числе трансформацией гендерных ролей и большей свободой при обсуждении темы, что приводит к новым взглядам на интимность. Кроме этого, современная молодежь имеет небывалый ранее доступ к самой разной информации о сексе, включая вопросы безопасности, психологического благополучия и согласия», — считают исследователи.

Теги
ВЦИОМ секс мужчины женщины Семья любовь отношения
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