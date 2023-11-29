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МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»

ТАСС: МВД хочет обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности России»
Въезжающих в Россию иностранцев могут обязать подписывать «соглашение о лояльности», запрещающее дискредитацию государственной политики и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, пишет ТАСС со ссылкой на проект МВД
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

МВД России выступило с инициативой обязать всех иностранных граждан, въезжающих в страну, подписывать специальное соглашение о лояльности, предусматривающее их согласие на соблюдение при въезде в страну ряда ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный министерством законопроект.

Как отмечает агентство, в соответствии с документом иностранному гражданину будет запрещено «препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц».

Кроме того, «соглашение о лояльности» предусматривает запрет для иностранцев «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества».

Предполагается, что иностранец, подписывая документ, подтвердит, что был предупрежден о последствиях нарушения правил пребывания в стране. Также с иностранного гражданина будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из России в случае несоблюдения условий соглашения.

Как отмечает ТАСС, о подготовке проекта закона по изменениям в миграционное законодательство ранее сообщала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. По ее словам, документ обсуждается и скоро будет внесен в Госдуму.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Впервые об инициативе обязать иностранных граждан подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию стало известно в июне 2021 года. Тогда в МВД пояснили, что документ будет информировать мигрантов о правилах въезда и выезда из России, пребывания в стране и привлечения к трудовой деятельности, о запретах и ограничениях. Соглашение, как указывали в министерстве, будут использовать как «меру административного воздействия профилактического характера».

«Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции», — отмечали тогда в МВД.

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Накануне ТАСС также сообщал, что МВД предложило ввести "режим контролируемого пребывания" для нелегальных мигрантов, который предусматривает для них ряд запретов и ограничений.

Иностранец будет находиться в этом режиме со дня внесения сведений о нем в соответствующий реестр, говорится в проекте. Основанием для этого могут стать:

  • истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание или вида на жительство;
  • незаконное пересечение границы;
  • аннулирование визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Подпадающие под действие режима лица должны будут информировать о своем местонахождении, смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение. В то же время иностранцы будут иметь право запросить основания применения в отношении них режима контролируемого пребывания, обжаловать действия или бездействие должностных лиц.

В качестве ограничительных мер законопроект предполагает:

  • запрет на госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей;
  • запрет на покупку или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин;
  • запрет на постановку недвижимости на государственный кадастровый учет;
  • запрет на госрегистрацию транспортных средств;
  • ограничение в вождении машины;
  • возможность отказа в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав;
  • возможность отказа в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.
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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
лояльность иностранцы Россия МВД дискредитация армии сексуальные меньшинства
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