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Общество ,  
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«Коммерсантъ» узнал о приостановке газоснабжения Крыма с материка

«Коммерсантъ»: газоснабжение Крыма с материка приостановят на три дня
Крым на несколько дней останется без газоснабжения со стороны Краснодарского края, выяснил «Коммерсантъ». Минэнерго утверждает, что на потребителях это никак не скажется
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края 29 ноября остановится на три дня из-за работ по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Работы на газотранспортной системе в Крыму не повлияют на газоснабжение потребителей, сообщили РБК в Минэнерго.

«Сегодня в Крыму начинаются плановые работы в газотранспортной сети, связанные с вводом нового объекта. Работы никак не повлияют на электро- и газоснабжение потребителей полуострова», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Газом Крым снабжается в первую очередь с территории Краснодарского края, откуда на полуостров идет газопровод мощностью 2,2 млрд куб. м в год. Он был подключен в 2017 году. Кроме того, в регионе есть Глебовское подземное хранилище газа емкостью 0,6 млрд куб. м. Как отмечает «Коммерсантъ», через Крым снабжается газом и контролируемая Россией территория Херсонской области.

По информации источников «Коммерсанта», на фоне отключения газоснабжения цены на электроэнергию на рынке Крыма на сутки вперед вырастут в несколько раз, превысив 8 тыс. руб. за 1 МВт·ч в отдельные часы. «Технопромэкспорт», который владеет на полуострове Балаклавской и Таврической ТЭС, сообщил, что на работе электростанций отключение газа никак не скажется. «Оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива», — сообщили в компании.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Крым газопровод поставки газа
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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