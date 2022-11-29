Эндокринологи чаще других врачей стали отмечать дефицит лекарств

Эндокринологи чаще других специалистов отмечают нехватку льготных лекарств в больницах и поликлиниках, в первую очередь речь идет о профильных препаратах. Это вывод опроса, проведенного специализированными медицинскими сервисами

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Эндокринологи чаще своих коллег других врачебных специальностей отмечают дефицит льготных лекарств в своем медучреждении. К такому выводу пришли авторы совместного исследования, проведенного сервисами «Врачи РФ», «Справочник врача» и аналитическим бюро издания GxP News, с результатами которого ознакомился РБК. Опрос проводился летом, в нем приняли участие более 400 врачей.

77,8% опрошенных эндокринологов заявили, что в их медучреждение сократились поставки лекарственных средств, остальные ответили, что они остались на том же уровне, что и до начала специальной военной операции. Среди других специалистов сокращение поставок отметили 68,8%. Чаще всего эндокринологи жаловались на нехватку эндокринологических (88,9%), гормональных (48,1%) и кардиологических (18,5%) препаратов. Этих же групп лекарств не хватает и по мнению врачей прочих специальностей, хотя и в меньшей степени.

По словам главы Российской диабетической ассоциации, эндокринолога Михаила Богомолова, в донорских регионах и крупных городах больные встречаются не столько с отказом в выписке лекарств, сколько в ежемесячной заменой одного торгового наименования на другое для средства с одним международным непатентованным названием (МНН). А в дотационных регионах они часто не могут получить лекарство за исключением инсулина месяцами и потому вынуждены идти в аптеки и приобретать гипогликемические препараты на свои деньги и посещать врача лишь при острой необходимости. Какие именно лекарства приобретаются, во многом зависит от бюджета пациента, отметил Богомолов.

По подсчетам маркетингового агентства DSM Group, сделанным по запросу РБК, объем коммерчески продаж лекарственных средств от диабета (за исключением инсулина) в этом году примерно сопоставим с объемом госзакупок, причем как в денежном, так и натуральном выражении. В прошлом году продажи всех снижающих уровень сахара в крови средств в аптеках составили 42,6 млн упаковок на 20,8 млрд руб. против 24,5 млн упаковок (12,9 млрд руб.), приобретенных на бюджетные средства. В этом году объемы практически сравнялись: 34,9 млн упаковок (21,5 млрд руб.) было приобретено в аптеках и 29,6 млн упаковок (13,8 млрд руб.) было закуплено госзаказчиками. Почти 19% коммерческих продаж приходится на недорогие препараты на основе метформина («Сиофор», «Глюкофаж» и другие).

Аналогичная ситуация сложилась со средствами для самоконтроля (в первую очередь тест-полосками): в благополучных регионах и городах-миллионниках они выдаются в адекватном количестве, в дотационных — в семь-восемь раз меньше, чем требуется: по три-четыре упаковки на год.

Эту проблему должна решить федеральная программа по борьбе с сахарным диабетом. По оценкам Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, обеспечение тест-полосками, инновационными лекарствами и обучение пациентов с сахарным диабетом правильно контролировать свое здоровье позволит к 2030 году предотвратить 38,8 тыс. летальных исходов в год. Эксперты центра оценили необходимые ежегодные затраты на проект «Борьба с сахарным диабетом» в 239 млрд руб., но пока в бюджете на эти цели выделено 10млрд.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян на конгрессе «Право на здоровье» заявил, что средств на выдаваемые по льготным рецептам лекарства, в том числе для терапии осложнений диабета, должно быть направлено в девять раз больше, чем сейчас. «У пациентов с диабетом в 32% случаев развиваются сердечно-сосудистые осложнения, а в 35% — диабетическая ретинопатия (осложнение, ведущее к ухудшению зрения и слепоте). Для лечения пациентов с таким отеком требуется делать 7-10 инъекций ингибитораов ангиогенеза, но сегодня пациенты получают в среднем только 2,15 инъекции в год, — привел пример руководитель одного из профильных федеральных медицинских учреждений.