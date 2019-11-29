Депутат сообщил о работе арестованной за шпионаж на Черноморском флоте

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 12:48
В Псковской области перевернулся перевозивший детей автобус Общество, 13:55 Куда съездить c друзьями в выходные: 10 неожиданных мест РБК и Subaru, 13:48 В Петербурге мужчина избил приехавшего к нему фельдшера скорой помощи Общество, 13:45 Медведев попросил «добивать» социальные объекты «в хорошем смысле слова» Общество, 13:45 Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма Политика, 13:43 Выйти из тени: как «обеляется» рынок спортивных онлайн-ставок в России Pro, 13:31 На 20 квадратных метрах: кто и зачем покупает маленькие квартиры Недвижимость, 13:30 Почему произошел взрывной рост стоимости токена Fortem Capital Крипто, 13:30 ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы Общество, 13:29 Роскачество дало рекомендации по защите от мошенников в «черную пятницу» Общество, 13:22 Сезон скидок: какие акции стоит ожидать покупателям новостроек в Москве Недвижимость, 13:20 От Mercedes до УАЗа: самые интересные автомобили Папы Римского Авто, 13:18 Регионы назвали причину ошибок в данных об освоении средств на нацпроекты Экономика, 13:18 Дмитрий Ялов — о системе взаимодействия с инвесторами Ленобласти Партнерский материал, 13:18
Общество ,  
0 
Депутат сообщил о работе арестованной за шпионаж на Черноморском флоте
Как заявил Дмитрий Белик, арестованная за шпионаж в пользу Украины женщина была гражданской служащей. Ранее ФСБ задержала ее в Севастополе. По данным ведомства, она передавала Киеву секретные военные сведения
Дмитрий Белик (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Арестованная за шпионаж в пользу Украины россиянка была гражданской служащей на Черноморском флоте. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает «РИА Новости».

Он добавил, что случившееся свидетельствует о «масштабной шпионской войне», которая ведется против России. Как заявил Белик, объектами особого внимания украинских спецслужб являются не только военнослужащие Черноморского флота, но и его гражданские сотрудники.

По его словам, взять любого из них «на крючок» — «большая удача» для разведки Украины. «Но хочу заметить, что российские спецслужбы ведут огромную контрразведывательную работу по противодействию вербовке, пресечению контактов с иностранными агентами», — сказал депутат, отметив, что сегодня Крым — объект «жесткой битвы нескольких разведок». Беликов заключил, что в целях защиты национальных интересов Россия не может «дать слабину или проявить псевдогуманизм».

Политика
В Севастополе россиянку задержали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали россиянку в Севастополе. По данным ведомства, ее завербовали украинские спецслужбы. Женщина, имя которой не раскрывается, собирала секретные военные сведения по заданию Главного управления разведки Украины.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет. Позже Ленинский районный суд на два месяца арестовал россиянку.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Крым, Севастополь, шпионаж, госизмена, арест
Материалы по теме
В Севастополе россиянку задержали за шпионаж в пользу Украины
Политика
ФСБ задержала в Ростовской области военного за госизмену в пользу Украины
Общество
Бывший сотрудник милиции ЛНР получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter