Депутат сообщил о работе арестованной за шпионаж на Черноморском флоте

Депутат сообщил о работе арестованной за шпионаж на Черноморском флоте

Как заявил Дмитрий Белик, арестованная за шпионаж в пользу Украины женщина была гражданской служащей. Ранее ФСБ задержала ее в Севастополе. По данным ведомства, она передавала Киеву секретные военные сведения

Дмитрий Белик (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Арестованная за шпионаж в пользу Украины россиянка была гражданской служащей на Черноморском флоте. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает «РИА Новости».

Он добавил, что случившееся свидетельствует о «масштабной шпионской войне», которая ведется против России. Как заявил Белик, объектами особого внимания украинских спецслужб являются не только военнослужащие Черноморского флота, но и его гражданские сотрудники.

По его словам, взять любого из них «на крючок» — «большая удача» для разведки Украины. «Но хочу заметить, что российские спецслужбы ведут огромную контрразведывательную работу по противодействию вербовке, пресечению контактов с иностранными агентами», — сказал депутат, отметив, что сегодня Крым — объект «жесткой битвы нескольких разведок». Беликов заключил, что в целях защиты национальных интересов Россия не может «дать слабину или проявить псевдогуманизм».

Сотрудники ФСБ задержали россиянку в Севастополе. По данным ведомства, ее завербовали украинские спецслужбы. Женщина, имя которой не раскрывается, собирала секретные военные сведения по заданию Главного управления разведки Украины.