В Италии полиция приостановила работу сети неонацистов

Правоохранительные органы подозревают 19 человек в создании националистического движения. При обысках больше чем в 10 городах полиция обнаружила оружие и взрывчатку, а также экстремистскую литературу

Фото: @poliziadistato / Twitter

В Италии власти пресекли деятельность экстремистской ячейки, которая собиралась создать националистическое движение. Об этом в Twitter сообщает государственная полиция.

При обысках правоохранительные органы обнаружили оружие и взрывчатку, предметы с изображением свастики, а также экстремистскую литературу. Операция проходила при участии антитеррористической службы Digos.

Фото: @poliziadistato / Twitter

Как сообщает la Repubblica, полиция проводила рейды в более чем десяти городах Италии, включая Милан, Геную, Турин, а также сицилийские Сиракузы и Мессину. Правоохранительные органы заявили о 19 подозреваемых. Согласно полиции, подпольная организация зародилась два года назад и работала над созданием «Итальянской национал-социалистической рабочей партии». Экстремисты успели написать свою программу на 25 страницах.