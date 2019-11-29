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В Италии полиция приостановила работу сети неонацистов
Правоохранительные органы подозревают 19 человек в создании националистического движения. При обысках больше чем в 10 городах полиция обнаружила оружие и взрывчатку, а также экстремистскую литературу
Фото: @poliziadistato / Twitter

В Италии власти пресекли деятельность экстремистской ячейки, которая собиралась создать националистическое движение. Об этом в Twitter сообщает государственная полиция.

При обысках правоохранительные органы обнаружили оружие и взрывчатку, предметы с изображением свастики, а также экстремистскую литературу. Операция проходила при участии антитеррористической службы Digos.

Фото: @poliziadistato / Twitter

Как сообщает la Repubblica, полиция проводила рейды в более чем десяти городах Италии, включая Милан, Геную, Турин, а также сицилийские Сиракузы и Мессину. Правоохранительные органы заявили о 19 подозреваемых. Согласно полиции, подпольная организация зародилась два года назад и работала над созданием «Итальянской национал-социалистической рабочей партии». Экстремисты успели написать свою программу на 25 страницах.

Политика
Меркель предупредила о катастрофе в Европе от политики национализма

Члены группы, пишет газета, пропагандировали антисемитские, ксенофобские и расистские взгляды, публикуя соответствующий контент в соцсетях. Они также создали чат, через который вербовали союзников.

В январе во время визита в Афины канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о росте националистических настроений в ЕС.

Теги: Италия, экстремисты, национализм
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