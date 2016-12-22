СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева

Правоохранительные органы арестовали двух членов банды Шамиля Басаева, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне

Фото: ТАСС

Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в связи с особой тяжестью совершенных преступлений в отношении Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СК РФ

В СК отметили, что в настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, принимаются активные меры для установления других участников банды.

19 ноября в Москве был задержан другой член банды Басаева — Хазвах Черхигов. По данным следствия, он участвовал в захвате более 1500 заложников в Буденновске в 1995 году.

Нападение на позиции военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт. Пытавшиеся прорваться через Аргунское ущелье бандиты Басаева и Хаттаба два дня штурмовали позиции 90 десантников. В результате из числа оборонявшихся в живых остались лишь шесть человек, однако и боевики потеряли от 400 до 500 человек.

Как отмечает СК, за участие в нападении тринадцать участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины, член УНА-УНСО (запрещена на территории России) Александр Малофеев, были осуждены на длительные сроки лишения свободы. Также судом рассматривается уголовное дело в отношении еще двоих соучастников.