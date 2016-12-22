Сотрудников московской таможни заподозрили в получении 5 млн руб. взятки

Сотрудников Московской таможни заподозрили в получении взятки в 5 млн руб. за исключение дорогих меховых изделий в одном из ТЦ из временной зоны таможенного контроля. Об этом сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, в период с начала апреля по конец мая сотрудники столичной таможни провели внеплановую проверку в одном из московских ТЦ. В ходе проверки за вознаграждение они позволили заменить дорогие меховые товары на более дешевые, а часть из них убрать из зоны таможенного контроля.

В ведомстве уточнили, что в зависимости от роли каждого их подозревают в преступлениях по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере).

В ближайшее время для фигурантов дела будут выбраны меры пресечения.