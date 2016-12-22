ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,13 62,32 EUR Нал. 73,48 72,59 USD Бирж. 62,74 -0,06 EUR Бирж. 73,09 +0,43 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 5895,30 -204,72 IMOEX 2275,89 +1,14% RTSI 1143,04 +1,59% Brent 79,05 +1,83% DJIA 24216,05 +0,41% Nasdaq 7503,68 +0,79%
Сотрудников московской таможни заподозрили в получении 5 млн руб. взятки
Лента новостей
ЦБ приостановил действие лицензии страховой компании «Диамант» 13:24, Экономика Прощание с поэтом Андреем Дементьевым в Москве 13:19, Фотогалерея  Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 13:09, РБК и Schneider Electric Суд разрешил списать 130 млн руб. со счетов Улюкаева в уплату штрафа 13:08, Общество Песков ответил на сообщение CNN о планах Трампа заключить сделку по Сирии 13:01, Политика Американский ретейлер запустил беспилотную доставку товаров 13:00, Потребрынок Миллер предсказал исторический рекорд поставок газа за рубеж 12:59, Экономика Территория молодых: риелторский путеводитель по Беговому району Москвы 12:50, Недвижимость Россия подала иск к США во Всемирную торговую организацию 12:49, Экономика Сотрудников московской таможни заподозрили в получении 5 млн руб. взятки 12:47, Общество 15 приложений для смартфона, которые нужны в путешествии 12:46, Спецпроект РБК PINK План идеального побега за город вдвоем 12:45, РБК Стиль и ASUS Кремль объяснил удобным расположением выбор Хельсинки для саммита 12:39, Политика Глава федерации профсоюзов Шмаков заявил о недопуске в правительство 12:37, Общество Кремль прокомментировал идею пригласить Трампа на финал ЧМ 12:31, Политика Травмированный игрок сборной России вернулся к тренировкам в общей группе 12:24, Спорт В МИДе исключили прямую конфронтацию России и США в Сирии 12:22, Политика Новая философия: как трансформируются системы управления проектами 12:20, Партнерский материал МИД России ответил на протест Японии из-за линии связи на Курилах 12:19, Политика Карину Цуркан сняли с поста главы правления INTER RAO Lietuva 12:12, Общество Возвращение Ковальчука в НХЛ и ожидания от финала чемпионата мира 12:01, Спорт Медведев поручил отменить валютный контроль при экспорте ряда товаров 11:58, Экономика LG Group возглавил сын умершего главы компании 11:53, Бизнес Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:50, Спецпроект РБК Спорт Свинцовый дух социализма: тест-драйв Skoda с историей 11:49, Авто Кабмин задумался о субсидировании турпутевок в Россию 11:48, Общество
Сотрудников московской таможни заподозрили в получении 5 млн руб. взятки
Общество, 12:47
0
Сотрудников московской таможни заподозрили в получении 5 млн руб. взятки

Сотрудников Московской таможни заподозрили в получении взятки в 5 млн руб. за исключение дорогих меховых изделий в одном из ТЦ из временной зоны таможенного контроля. Об этом сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, в период с начала апреля по конец мая сотрудники столичной таможни провели внеплановую проверку в одном из московских ТЦ. В ходе проверки за вознаграждение они позволили заменить дорогие меховые товары на более дешевые, а часть из них убрать из зоны таможенного контроля.

В ведомстве уточнили, что в зависимости от роли каждого их подозревают в преступлениях по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч.  6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере).

В ближайшее время для фигурантов дела будут выбраны меры пресечения.

Теги: таможня , взятка , сотрудники , уголовное дело
Главное
Кремль прокомментировал идею пригласить Трампа на финал ЧМ Политика
Материалы по теме
СК возбудил дело об убийстве после пожара в Ростовской области Общество
СК заявил о подтверждении версии гибели Ан-148 из-за ошибки пилотов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter