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В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
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В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
Общество, 10:52
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В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
В Электростали полицейский с ножом напал на прокурора, которого защитили коллеги. Полицейский отказался давать показания, его мотивы неизвестны
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В городе Электросталь сотрудник местного управления МВД с ножом напал на сотрудника прокуратуры. Против правоохранителя завели уголовное дело по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным следователей, в среду, 28 ноября, полицейский в здании городской прокуратуры с ножом напал на сотрудника прокуратуры. Полицейскому помешали коллеги потерпевшего. Должность потерпевшего не называется, но дело по ст. 295 возбуждается при посягательстве на жизнь «прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя». По словам источника РБК в центральном аппарате МВД и собеседника,​ близкого к Следственному комитету, нападение было совершено на заместителя прокурора Электростали.

«На допросе у следователя подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка неизвестны», — сообщили в СКР.

Нападавший — следователь следственного отдела УМВД Электростали, сообщила РБК начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова. Следователь причинил телесные повреждения сотруднику прокуратуры, который находился при исполнении должностных обязанностей на рабочем месте.

«Полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — сказала Петрова.

В Башкирии сейчас расследуется дело по другому случая насилия в силовых органах. Трое начальников республиканских управлений МВД подозреваются в изнасиловании дознавателя. Они были уволены и арестованы до 31 декабря.

Авторы: Павел Казарновский, Дмитрий Серков.
Теги: Подмосковье , Прокурор
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