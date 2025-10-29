 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лидеру рок-группы «Пасека» дали 15 лет за убийство ножом в драке

Нападение в Измайлово произошло летом прошлого года, тогда пострадал глава АНО «Цифровые платформы» Щельцин, а погиб его друг

Лидеру рок-группы «Пасека» дали 15 лет за убийство ножом в драке
Video

Суд приговорил основателя рок-группы «Пасека» Романа Медвёдкина к 15 годам колонии по делу о нападении с ножом на двух мужчин в Москве. Решение вынес Измайловский суд Москвы, сообщает прокуратура.

Нападение произошло ночью 7 июня 2024 года неподалеку от жилых домов на Сиреневом бульваре в Измайлово. Во время внезапной ссоры с прежде незнакомыми людьми Медвёдкин ударил ножом одного из них не менее 16 раз в область головы, туловища и конечностей, после чего тот умер на месте. Второго он ударил шесть раз по голове и туловищу. По версии прокуратуры, Медвёдкин «не смог довести действия до конца», поскольку потерпевший сопротивлялся ударам.

После этого Медвёдкин, действуя в продолжение своего преступного умысла, нанес второму мужчине шесть ударов ножом по голове и туловищу, причинив ему телесные повреждения. Довести свои действия до конца Медвёдкин не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, а в дальнейшем ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Пострадавшим оказался глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, погиб его товарищ, Иван Поздняков. Щельцин рассказал РБК, что они вдвоем шли через жилую застройку в начале Сиреневого бульвара, когда встретили пару, которая «вела себя неадекватно», мужчина произнес оскорбления, произошла «очень короткая словесная перепалка», после чего тот выкрикнул угрозу убийством.

После этого злоумышленник резко ударил Позднякова ножом, ранее это оружие он не обнажал, им не размахивал, уточнил Щельцин. По его словам, было понятно, что нападавший подготовлен и хорошо владеет оружием. Щельцин пытался толкнуть его, но получил несколько ударов. «Сближение и удары были очень синхронными, по скорости, четкости, резкости этих ударов я понял, что нападавший подготовлен и хорошо владеет оружием», — сказал он. Женщина все это время подначивала спутника, кричала «убей его тоже», отметил пострадавший.

Медвёдкин вину не признал.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Москва нападение приговор
