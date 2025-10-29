Автоматическое добавление белья убрали при покупке билета в плацкарт

Галочка о согласии на покупку постельного белья больше не будет автоматически ставиться при покупке билета в плацкарт, от пассажира потребуется добавлять ее собственноручно. Белье также можно будет докупить у проводника

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Во время покупки билетов в плацкартные вагоны поездов «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) больше не будет ставиться автоматическая отметка о согласии с приобретением постельного белья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФПК.

«При покупке билетов в плацкартные вагоны поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутрироссийском сообщении, постельное белье в стоимость билетов не включается, поэтому предлагается пассажирам как дополнительная услуга. Ранее при покупке билетов в данный тип вагонов отметка о согласии с приобретением постельного белья проставлялась автоматически. С 1 сентября 2025 г. <…> услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром», — говорится в сообщении.

При покупке билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение пассажиров проинформируют о дополнительной услуге через уведомление. При оформлении проездного документа в кассе о возможности купить белье сообщит кассир.

«В случае, если галочка не была поставлена, а в пути следования белье понадобилось, то его можно приобрести за отдельную плату у проводника», — уточнили в компании.

В начале октября РЖД запустили новые вагоны СВ с двухметровыми полками. В каждом таком вагоне восемь купе, оборудованных в числе прочего USB-разъемами, мультимедийными экранами, закрытыми полками для ручной клади, местами для верхней одежды и кнопкой вызова проводника.