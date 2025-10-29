Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
По меньшей мере девять человек погибли и пятеро пропали без вести во Вьетнаме во время наводнения, вызванного рекордно мощными дождями. Затоплены оказались свыше 103 тыс. домов, в основном в туристических районах — Хюэ и Хойане, сообщают власти страны. В ряде районов произошли оползни, прервано железнодорожное сообщение между столицей — Ханоем — и Хошимином. Продолжение ливней ожидается в ближайшие два дня в центральной части Вьетнама.
