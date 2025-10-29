 Перейти к основному контенту
Общество
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

При наводнении во Вьетнаме погибли девять человек, затопило 100 тыс. домов

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
По меньшей мере девять человек погибли и пятеро пропали без вести во Вьетнаме во время наводнения, вызванного рекордно мощными дождями. Затоплены оказались свыше 103 тыс. домов, в основном в туристических районах — Хюэ и Хойане, сообщают власти страны. В ряде районов произошли оползни, прервано железнодорожное сообщение между столицей — Ханоем — и Хошимином. Продолжение ливней ожидается в ближайшие два дня в центральной части Вьетнама.

Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана
