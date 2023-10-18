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В Кузбассе пьяный мужчина в полицейской форме обнимал прохожих. Видео

МВД: в Кузбассе задержали обнимавшего прохожих мужчину в форме полицейского

В Кузбассе пьяный мужчина в полицейской форме обнимал прохожих. Видео
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В Кемеровской области полиция задержала мужчину, который переоделся в форму правоохранительных органов и обнимал прохожих, сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.

Мужчину арестовали на одни сутки и оштрафовали на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия (ч. 1 ст. 17.12 КоАП).

23-летний задержанный был одет в куртку и головной убор сотрудника правоохранительных органов. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно, приставал к прохожим и обнимал их», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МВД задержали мужчину и изъяли у него полицейскую форму. В отделении полиции задержанный объяснил, что хотел своим поведением «создать для прохожих хорошее настроение». Он извинился за нарушение общественного порядка.

«Я раскаиваюсь и больше не собираюсь действовать таким образом и вообще даже думать таким умыслом. Мне это стало уроком», — сказал мужчина.

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Кемеровская область МВД задержание
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