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Не только Чендлер из «Друзей» — лучшие роли Мэттью Перри. Видео

Умер актер Мэттью Перри

Не только Чендлер из «Друзей» — лучшие роли Мэттью Перри. Видео
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В США умер актер Мэттью Перри, который стал известен всему миру как Чендлер из «Друзей». Помимо культового ситкома, он снялся еще более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди его работ — роли в фильмах «Беверли-Хиллз, 90210» (в роли Роджера Азариана), «Девяти ярдах», где сыграл Николаса Оза Озерански, «Танго втроем» (в роли Оскара Новака), «Истории Рона Кларка» (Рон Кларк), «Студии 60 на Сансет-Стрип» (Мэтт Олби), «Папе снова 17» (Майк О’Доннелл в 37 лет) и др.

Был номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми» за роли в «Истории Рона Кларка» и «Друзьях».

Перри было 54 года.

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