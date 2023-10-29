Коллеги назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира

Звезда сериала «Друзья» был найден мертвым в субботу в своем доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Фото: Frederick M. Brown / Getty Images)

Коллеги актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», назвали его «частью американской культуры», а его смерть — огромной потерей.

«Мы были разбиты, когда узнали о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Наши сердца вместе с его семьей, близкими и всеми его поклонниками», — говорится в сообщении в аккаунте «Друзей» в Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена).

Мэгги Уилер, сыгравшая Дженис Литман в сериале, написала в соцсети: «Какая потеря. Миру будет не хватать тебя, Мэттью Перри».

Сельма Блэр назвал актера своим «самым старым другом». «Все мы любили Мэттью Перри, а я особенно. Каждый день. Я любила его безоговорочно. И он меня. И я сломлена, мое сердце разбито. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов», — пожелала она.

Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в сериале, отметил, что Перри «всегда был таким славным, клевым, расслабленным и талантливым». «Ты — часть американской культуры, и будешь жить вечно», — написал он.

В заявлении Warner Bros. TV (продюсер «Друзей») говорится, что «Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group». Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей».

Иветт Николь Браун, сыгравшая вместе с в фильме «Странная парочка», написала: «Наша семья #OddCouple сегодня понесла огромную потерю, как и весь мир развлечений. Мне слишком грустно из-за этой новости, чтобы сказать что-то большее: @mattyperry4 был душкой, который заслуживал большего покоя в этой жизни. 54 года — это слишком рано, чтобы уйти. Мы любим тебя, Мэтти!».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что «шокирован и опечален» смертью актера. «Я никогда не забуду школьные игры, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут ту радость, которую он им принес. Ты был любим и тебя будет не хватать», — заявил Трюдо. Перри ранее говорил, что он с Трюдо в учился в одной школе.

Перри был найден мертвым в субботу в своем доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. Портал TMZ со ссылкой на источники писал, что актер вернулся домой после игры в пиклбол, после чего отправил своего помощника с поручением. Когда тот вернулся примерно через два часа, то обнаружил Перри без сознания и вызвал 911. По данным Los Angeles Times, звезда «Друзей» был найден в гидромассажной ванне. TMZ сообщает, что он мог утонуть.