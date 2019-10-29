СМИ сообщили о предотвращенной ФСБ попытке вывезти военное оборудование

В Дагестане задержали подозреваемых в попытке вывоза военного оборудования в Азербайджан, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку вывезти в Азербайджан военное оборудование, подозреваемые задержаны, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, оборудование хотели вывезти через контрольный пункт пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане.

В свою очередь источник «Интерфакса» утверждает, что были задержаны члены организованной преступной группы, «занимавшиеся контрабандой денег и других веществ».

«Черновик» со ссылкой на источник пишет, что речь идет о различной электронике и запасных частях для военной техники. Собеседник издания не исключил, что груз мог быть похищен со складов Минобороны.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу пограничного управления ФСБ по Республике Дагестан.