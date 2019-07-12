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Силовики задержали московского коллекционера оружия за продажу пороха
Мужчина пользовался разрешением на покупку оружейного пороха для перепродажи другим людям. При обысках у него нашли более 70 единиц огнестрела
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела из-за незаконного сбыта пороха, сообщила Росгвардия. В задержании 36-летнего мужчины также участвовали полицейские и сотрудники ФСБ.

По версии властей, у мужчины было разрешение на приобретение пороха, для того чтобы снаряжать патроны, подозреваемый же стал перепродавать его другим людям. На москвича завели уголовное дело, но номер статьи УК в сообщении Росгвардии не указан. В заголовке говорится о незаконном сбыте взрывчатого вещества — это состав преступления по ст. 222.1, она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет (в случае, если речь не идет о предварительном сговоре или об организованной группировке).

Во время обысков у мужчины, помимо пороха, нашли 70 единиц огнестрельного оружия и около 1,5 тыс. боеприпасов. В сообщении мужчина назван коллекционером гражданского оружия.

Росгвардия также разместила видео, на котором силовики осматривают обнаруженную коллекцию оружия и боеприпасов.

Видео: Росгвардия

Силовики регулярно сообщают об обнаружении подпольных оружейников. В марте, к примеру, ФСБ отчиталась о раскрытии преступной группировки, действовавшей в 14 регионах России. Задержанные, по мнению властей, изготавливали и продавали оружие.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Росгвардия, ФСБ, Оружие, порох
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