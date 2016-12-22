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СК заподозрил полицейских в попытке продать взрывчатку на 337 тыс. руб.
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СК заподозрил полицейских в попытке продать взрывчатку на 337 тыс. руб.
Общество, 21:37
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СК заподозрил полицейских в попытке продать взрывчатку на 337 тыс. руб.
В Калининграде СК завершил расследование в отношении двух полицейских, которые фабриковали уголовные дела и пытались сбывать взрывчатку через органы внутренних дел
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СК по Калининградской области, двое бывших оперуполномоченных отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов уголовного розыска попытались незаконно заработать на сбыте незаконно хранившихся у них взрывчатых веществ. Для этого они подговорили 38-летнюю жительницу Калининграда пойти в отделение полиции в поселке Светлый.

По замыслу злоумышленников, женщина должна была добровольно сдать боеприпасы и получить за это денежное вознаграждение из бюджетных средств. Однако после того, как она принесла 33 кг взрывчатых веществ на общую сумму свыше 337 тыс. руб., делом занялись сотрудники регионального УФСБ, задержавшие в итоги всех участников преступного сговора.

Следователи также заподозрили, что оперуполномоченные причастны к еще в одной схеме, о которой в СК по Калининградской области рассказывали в ноябре 2017 года. По данным следователей, полицейские решили искусственно завысить показатели. Для этого они закладывали боеприпасы и взрывные устройства в различных частях Калининграда. Их пособники, в свою очередь, находили склонных к злоупотреблению спиртного жителей, «помогали» им найти закладки и уговаривали сбыть их.

К месту «сделки» склонных к выпивке граждан отвозил один из оперуполномоченных под видом таксиста. На конечном пункте маршрута людей со взрывчаткой задерживали уже другие сотрудники полиции, которые не подозревали, с кем имеют дело. Таким образом к ответственности за незаконный оборот удалось привлечь 14 человек.

Бывшие оперуполномоченные признались в содеянном, заявили следователи. Им предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых превышение должностных полномочий, покушение на мошенничество, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фигурантами дела также являются и пособники подозреваемых.

В настоящее время сбор доказательственной базы завершен, уголовные дела с обвинительными заключениями, утвержденными прокурором Ленинградского района города Калининграда, направлены в суд для рассмотрения по существу.​
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Калининград , мошенничество
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