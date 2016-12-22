Васильева сочла «Илиаду» и «Одиссею» слишком сложными для пятиклассников

Поэмы древнегреческого поэта Гомера для пятиклассников слишком сложные, считает министр образования Ольга Васильева. Такое мнение она выразила во время встречи с участниками Российского движения школьников, сообщает «РИА Новости».
«Я согласна, что «Илиада» и «Одиссея» для пятого класса — это рано. Там нужно объяснять каждое слово», — сказала она.
Изучение отрывков из «Илиады» и «Одиссеи» предусмотрено школьной программой в 5–6-м или 7–8-м классах.
В частности, рекомендации по изучению Гомера в 5–6-м классах предусмотрены учебно-методическим комплексом по литературе под редакцией Веры Коровиной. А, например, учебно-методическим комплексом по литературе под редакцией Тамары Курдюмовой Гомеру отведено место в программе 7–8-го классов.
Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская организация, объединяет более девяти тысяч школ.