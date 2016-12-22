Васильева прокомментировала двойку из-за фильма «Движение вверх»

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что обсудит с региональным органом управления образования ситуацию со школьником из Екатеринбурга, которому поставили двойку по физкультуре за то, что он не посмотрел фильм «Движение вверх». Об этом говорится в заявлении Васильевой, поступившем в РБК.

«Подчеркну, что в нашей стране мы выстраиваем равное единое образовательное пространство для каждого ребенка. Будем говорить с региональным органом управления образованием о недопустимости повторения подобных ситуаций», — считает Васильева.

Она отметила, что развитие у детей интереса к здоровому образу жизни и ознакомление учащихся с достижениями российских спортсменов — «похвальная инициатива». Однако, этим должны заниматься органы управления образования, «тем более, когда речь идет о помощи в доступе» к образованию детям из малоимущих семей.

«Еще раз подчеркну, вопрос не к родителям и даже не к конкретному педагогу, вопрос в том, что обеспечить просмотр фильма на сегодняшний день по силам любой образовательной организации», — добавила Васильева.

Накануне, издание Ura.ru сообщило, что школе № 53 Екатеринбурга ученикам в качестве домашнего задания поручили посмотреть фильм «Движение вверх», однако один из школьников не смог этого сделать и получил двойку.

«У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому», — рассказал житель Екатеринбурга Роман Исхаков, отметив, что учитель сказал мальчику: «Ну, нужно было найти выход».

Директор школы Марина Власова сообщила изданию, что двойку действительно поставили, но позже отменили. «Этот учитель еще молодой, работает у нас второй год, еще не все знает. Произошло недоразумение, больше такого не повторится», -сказала она. По ее словам, просмотр фильма был альтернативным заданием, вместо него ученики могли подготовить доклад о баскетболистах.

Позже мальчика решил поддержать баскетбольный клуб «Урал», его игроки сыграют с учениками пятого класса школы № 53, а получившему двойку и его семье подарят абонементы на игры на весь сезон. «Мы узнали про эту историю из СМИ и подумали, что было бы хорошо дать ребятам урок баскетбола, показать нашу игру вживую. Тем более, что один из главных героев фильма Сергей Белов начинал свой путь к олимпийской медали, выступая в Свердловске», — сообщается на сайте команды.

В «Урале» добавили, что еще один баскетболист, о котором идет речь в фильме — автор победного паса финала Олимпиады-72 Иван Едешко — пожелал школьнику «не отчаиваться из-за этого недоразумения» и пригласил вместе сходить на матч ЦСКА в Москве. «А учителю хочется сказать, что патриотизм не нужно навязывать, надо создавать условия, чтобы истории больших побед становились интересны детям и они стремились сами их узнать», — приводятся слова Едешко на сайте «Урала».