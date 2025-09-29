Минэнерго США запретило сотрудникам использовать слово «зеленый»

Ведомство внесло несколько слов и выражений, связанных с темой изменения климата, в том числе и «зеленый», в список тех, что не стоит употреблять в министерстве. Это соответствует взглядам Трампа на тему изменения климата

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В Минэнерго США слова и фразы «изменение климата», «выбросы», «зеленый» и «декарбонизация» внесли в «список слов, которых следует избегать», сообщает Politico со ссылкой на разосланное внутри ведомства электронное письмо, попавшее в распоряжении редакции.

В список также внесены «энергетический переход», «устойчивое развитие / устойчивый», «чистая/грязная энергия», «углеродный/CO2-след» и «налоговые льготы / налоговые кредиты / субсидии».

Использование этих выражений попало под запрет в Управлении по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, которое занимается инвестициями со стороны государства в технологии по сокращению выбросов, приводящих к изменению климата.

«Убедитесь, пожалуйста, что каждый член вашей команды знает об этом последнем списке слов, которых следует избегать, и продолжайте сознательно избегать любой терминологии, которая, как вам известно, не соответствует взглядам и приоритетам администрации», — говорится в письме. Издание уточняет, что рекомендации касаются и публичной, и внутренней коммуникации.

Политика президента США Дональда Трампа в отношении климата резко контрастирует с той, что проводила предыдущая администрация Джо Байдена. При нем зеленая энергетика получала поддержку, Байден не раз выражал опасения из-за глобального потепления — например, называл его более серьезной угрозой для существования человечества, чем ядерная война.

Трамп преуменьшает проблемы, связанные с климатом. Выступая на Генассамблее ООН 23 сентября, он сказал, что предупреждения об изменении климата — это «величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире». Он также раскритиковал проекты чистой энергетики в разных странах, назвав их частью «новой зеленой аферы», а углеродный след — «чушью». Республиканец выступает за более активное использование углеводородов, которые являются одним из источников выбросов: он не раз повторял фразу о новых скважинах: «Бурить, детка, бурить».

Минэнерго страны поддерживает политику Трампа. Politico отмечает, что на прошлой неделе оно отменило финансирование проектов в области возобновляемой энергетики на сумму $13 млрд и раскритиковало льготы для ветровой и солнечной энергетики — их планируют отменить.