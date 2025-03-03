Во всех регионах России 5 марта проверят системы оповещения

По всей России в этот день зазвучат сирены и громкоговорители, а также будут замещены эфиры радиостанций и телеканалов. Предыдущая проверка систем оповещения проходила в октябре

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Плановая проверка систем оповещения пройдет во всех регионах России 5 марта, сообщило МЧС.

В этот день по всей стране раздастся сигнал «Внимание всем!» — зазвучат сирены и громкоговорители, а также будут замещены эфиры радиостанций и телеканалов.

В спасательном ведомстве пояснили, что системы оповещения проверяют, для того чтобы убедиться в их работоспособности и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

МЧС призвало граждан не волноваться и сохранять спокойствие.

По плану такие проверки проводятся дважды в год. Предыдущая состоялась 2 октября 2024 года.

В декабре глава МЧС Александр Куренков заявил, что помимо радио- и телевещания частью системы оповещения населения станут домофоны. Министр тогда отмечал, что они уже используются таким образом в Курской, Брянской и Белгородской областях.