Во всех регионах России 5 марта проверят системы оповещения
Плановая проверка систем оповещения пройдет во всех регионах России 5 марта, сообщило МЧС.
В этот день по всей стране раздастся сигнал «Внимание всем!» — зазвучат сирены и громкоговорители, а также будут замещены эфиры радиостанций и телеканалов.
В спасательном ведомстве пояснили, что системы оповещения проверяют, для того чтобы убедиться в их работоспособности и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.
МЧС призвало граждан не волноваться и сохранять спокойствие.
По плану такие проверки проводятся дважды в год. Предыдущая состоялась 2 октября 2024 года.
В декабре глава МЧС Александр Куренков заявил, что помимо радио- и телевещания частью системы оповещения населения станут домофоны. Министр тогда отмечал, что они уже используются таким образом в Курской, Брянской и Белгородской областях.
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