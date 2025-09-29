 Перейти к основному контенту
Общество
0

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом 29 сентября сообщил инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении. — Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».

В приложении МЧС России в 07:55 в появилась информация об объявлении авиационной опасности в регионе. 

Материал дополняется

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Крымский мост движение автотранспорта перекрытие
