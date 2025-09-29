На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом 29 сентября сообщил инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении. — Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».

В приложении МЧС России в 07:55 в появилась информация об объявлении авиационной опасности в регионе.

