В аварии под Краснодаром пострадали 29 человек

В районе станицы Старокорсунской под Краснодаром столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В аварии пострадали 29 человек, в том числе три ребенка, водитель грузовика погиб

В ДТП под Краснодаром пострадали 29 человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба Управления МВД по Краснодарскому краю.

«По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. Установлено, что в ДТП погиб водитель фуры», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку.

Сообщение о столкновении рейсового автобуса и грузовика поступило в полицию в 19:45 мск. По данным МВД, грузовик выехал на встречную полосу. В результате аварии начался пожар, огонь полностью потушили в 21:20 мск.

В автобусе ехали 49 человек — болельщики гандбольной команды. Пострадали 29 человек, в том числе три ребенка, водитель грузовика погиб. Девять человек были госпитализированы, четверо — в тяжелом состоянии.