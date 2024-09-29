В аварии под Краснодаром пострадали 29 человек
В ДТП под Краснодаром пострадали 29 человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба Управления МВД по Краснодарскому краю.
«По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. Установлено, что в ДТП погиб водитель фуры», — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку.
Сообщение о столкновении рейсового автобуса и грузовика поступило в полицию в 19:45 мск. По данным МВД, грузовик выехал на встречную полосу. В результате аварии начался пожар, огонь полностью потушили в 21:20 мск.
В автобусе ехали 49 человек — болельщики гандбольной команды. Пострадали 29 человек, в том числе три ребенка, водитель грузовика погиб. Девять человек были госпитализированы, четверо — в тяжелом состоянии.
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