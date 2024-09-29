При аварии под Краснодаром погиб водитель грузовика
В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика под Краснодаром погиб водитель грузовика, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«По уточненной информации, погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал», — говорится в сообщении.
Девять пострадавших в аварии, как уточняет ведомство, были госпитализированы.
Авария произошла в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром. Там столкнулись рейсовый автобус и грузовик, который выехал на полосу встречного движения. В результате аварии начался пожар, огонь уже полностью потушили.
В автобусе ехали 49 человек — болельщики гандбольной команды. Пострадали 29 человек, в том числе три ребенка. Девять госпитализированы, четверо — в тяжелом состоянии.
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