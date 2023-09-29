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Министр на Урале посоветовал жаловавшимся на воду жителям читать «Маугли»

Министр ЖКХ Свердловской области посоветовал читать «Маугли» после жалоб на воду
Министр ответил жителю Первоуральска, что в книге о Маугли звери во время засухи не нападали друг на друга, а проблемы с водой объяснил засухой. Он также заявил, что качество воды зависит от ее стоимости
Фото: Администрация города Первоуральска
Фото: Администрация города Первоуральска

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предложил жителям Первоуральска, жалующимся на качество воды из-под крана, перечитать «Маугли» Редьярда Киплинга.

Один из пользователей «ВКонтакте» написал комментарий к посту чиновника про Всемирный день мониторинга качества воды. Он предложил министру приехать в Первоуральск и «попить водички, которая бежит из наших кранов».

«Советую перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья — засухи даже звери не нападали друг на друга», — ответил Смирнов. Он добавил, что сейчас в Первоуральске «такое же несчастье» — из-за засушливого лета пересох водоем, из которого подается вода.

Пользователь ответил министру, что сейчас речь не о джунглях, а о городе Первоуральске с населением 120 тыс. человек (по данным переписи населения на 2021 год, в городском округе Первоуральск проживало 133,4 тыс. человек. — РБК). «И вынуждены пить грязную воду! И за эту воду жители города Первоуральска платят деньги как за питьевую воду», — добавил мужчина.

Смирнов в ответ заявил, что «стоимость воды в Первоуральске [составляет] около 3 коп. за литр», и предложил сравнить эту стоимость с питьевой водой в магазине. «Качество напрямую зависит от стоимости.
Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит», — заключил министр.

Ранее Свердловское отделение Российского экологического общества сообщило, что получило лабораторное заключение о качестве воды в Первоуральске. Жители жаловались на плохой запах, ржавчину и осадок. Лабораторные исследования по адресам на центральных улицах города показали, что по запаху нормы были превышены в два раза, по мутности — в семь раз. Марганец оказался на крайнем уровне нормы, уровень содержания железа — также на пределе. Экологи не рекомендовали использовать эту воду в пищу.

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Мэр Первоуральска Игорь Кабец 25 сентября написал, что власти также собрали воду по адресам, откуда поступили обращения о ее качестве, и взяли пробы для лабораторных исследований. «Та информация, которая сейчас распространяется некоторыми СМИ, где показана черная вода, — это вода, которая временно поменяла цвет из-за проведения ремонтных работ, когда при включении в первые часы поднимается взвесь. Это временное явление, и качество воды после завершения всех работ восстановится», — заявил он.

Смирнов пояснил «ФедералПресс», что из-за засухи значительно понизился уровень воды в основном источнике водоснабжения Первоуральска — Верхне-Шайтанском водохранилище. В итоге воду стали перекачивать из Ревды по неработавшим трубам, и ржавчина из них попала в водопровод Первоуральска. По сведениям министра, сейчас «вода протекла и стала чище». Весной администрация Первоуральска заявила Pervouralsk.ru, что вода в Верхне-Шайтанском водохранилище «ввиду повсеместных климатических условий» оказалась ниже нормативного уровня, но «ежедневно уровень водоема повышается». Снижение уровня воды там назвали ежегодным явлением. Однако в июне Верхне-Шайтанский пруд все еще был обмелевшим.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Урал Свердловская область Первоуральск вода засуха ЖКУ
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