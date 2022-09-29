Мурашко поручил проверить данные о перепродаже дорогих льготных лекарств

После публикаци РБК о перепродаже в коммерческих аптеках дорогостоящих лекарств, которые закупают в России по госконтрактам для льготников, Минздрав поручил Росздравнадзору провести проверку

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко проведет проверку после статьи РБК о незаконной перепродаже дорогостоящих лекарств через аптеки столицы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку фактов, изложенных в СМИ, относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщал, что в коммерческих аптеках Москвы появились в продаже лекарства, которые государство закупает по госконтрактам для лечения тяжелых болезней.

Речь, в частности, идет о зарегистрированном в России препарате «Оркамби» (непатентованное наименование — лумакафтор/ивакафтор). Этот препарат предназначен для таргетной, то есть нацеленной на устранение причины заболевания терапии муковисцидоза — наследственного аутосомно-рецессивного заболевания, которое характеризуется поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания.

РБК выяснил, что в трех столичных аптеках он предлагается по цене 340 тыс. руб. При этом зарегистрированная максимальная (без НДС) цена упаковки «Оркамби» составляет более 800 тыс. руб. за упаковку, следует из реестра предельных отпускных цен ЖНВЛП.

Также в коммерческих аптеках Москвы продавались препарат для лечения СМА (спинальной мышечной атрофии) «Эврисди», «Иларис» (входит также в госпрограмму 14 ВЗН — высокозатратных нозологий) от аутоиммунных заболеваний, «Спинраза» от СМА, «Канума» для лечения сложного генетического заболевания и «Апбрави», предназначенный для пациентов с легочной гипертензией.

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Так, например, стоимость «Эврисди» в аптеке «Панацея» составляла 300 тыс. руб. при рыночной цене чуть менее 900 тыс. руб., а препарат «Канума» продавали в аптеке «Еврофарма» по цене 143 тыс. руб., тогда как у конкурентов лекарство не продается дешевле 300 тыс. руб. за флакон.

Компании-поставщики препаратов сообщали РБК, что занимаются поставками этих лекарств исключительно по госконтрактам и официальным дистрибьюторам.

Препараты могли появиться в коммерческих аптеках в том числе из-за перепродажи лекарств, которые выделяют нуждающимся в них людям в рамках госпрограмм, допускали опрошенные РБК эксперты, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов и гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Другой вариант — серые схемы поставок препаратов с последующей перепродажей через мелкие сети аптек.