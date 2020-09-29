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В Новосибирске загорелась гостиница

Видео: Раньше всех. Ну почти./Telegram
Видео: Раньше всех. Ну почти./Telegram
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В Новосибирске произошел пожар в гостинице, тушением огня занимаются 50 человек и 16 единиц техники. Об этом сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

Постояльцы эвакуировались самостоятельно. «Сотрудники МЧС России реагируют по повышенному третьему рангу из пяти возможных. По оперативной информации пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Пожар произошел на улице Романова. Как следует из трансляции портала «Новосибирск Онлайн», загорелся гостиничный комплекс «Император». «Тушение огня осложняется интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей расположен магазин мебели и еще одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов», — сообщили в МЧС,

«Новосибирск Онлайн» отмечает, что рядом со зданием также находится заправка.

Портал со ссылкой на МЧС сообщает, что огонь локализован, ведется проливка здания.

Материал дополняется.

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