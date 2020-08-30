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В Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Главное управление МЧС по Новосибирской области сообщило о крупном пожаре на складе с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями. Сообщение об этом ведомство разместило в Telegram-канале.

МЧС сообщает, что складские помещения находятся на ул. Механизаторов. Огнем охвачена 1 тыс. кв. м, пожару присвоен третий ранг сложности. «К месту пожара следует пожарный поезд. Информация уточняется», — добавили в МЧС.

Ночью 5 августа на полигоне «Левобережный» в Новосибирске произошло возгорание, на тушение которой потребовалось почти восемь дней. Примерная площадь возгорания составила 1500 кв. м. По факту пожара природоохранная прокуратура провела проверку и возбудила дела об административном правонарушении.
 

Теги: пожар, Новосибирск, МЧС
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