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Пандемия коронавируса ,  
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Очевидцы показали очереди на сдачу теста на COVID в Шереметьево

Прилетевшие пассажиры вынуждены ждать в узких коридорах сдачи теста на коронавирус. Условия для ожидания там не созданы
Фото:alice_in_the_land_of_miracles / Instagram
Фото: alice_in_the_land_of_miracles / Instagram

В московском аэропорту Шереметьево образовались очереди из людей, ожидающих сдачи теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в Instagram сообщила журналистка Алиса Гордиенко.

https://www.instagram.com/p/CFp0-vGB6na/

На опубликованных ею кадрах видны десятки людей, стоящих в коридоре. На многих из них нет медицинских масок.

Журналистка рассказала, что избежать очереди можно, только быстро отсканировав «в этой толкучке» код и оплатив тест онлайн.

По словам Гордиенко, дышать в помещении нечем, социальная дистанция в очереди не соблюдается. «Узкое помещение, жуть душное, без вентиляции, туалета, стульев, и в нем десятки людей с детьми, колясками, чемоданами, при этом везде наклейки про дистанцию в 1,5 метра», — написала она.

Журналистка сообщила, что пассажирам предлагают два варианта теста: за 1,7 тыс. и 1,9 тыс. руб., результатов которых нужно ждать сутки, и за 2750 руб. — он делается за час. Потребителям обеих услуг приходится стоять в одной очереди.

«Когда три часа летишь в маске, которую снимаешь только чтобы поесть (что в принципе тоже странно, вирус во время еды спит, что ли?), всюду держишь дистанцию, ходишь по разметке, из каждого утюга орут про меры и штрафы, а потом оказываешься в подобном закутке, чувствуешь себя каким-то идиотом, напрасно соблюдавшим маскарад», — возмутилась Гордиенко. В своих постах она призвала Роспотребнадзор и мэра Москвы Сергея Собянина обратить внимание на происходящее.

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Радиостанция «Москва FM» также сообщила об очередях в Шереметьево. На ее видео видны десятки людей, стоящих в коридоре.

На очереди в Шереметьево ранее обратил внимание РЕН ТВ. «Многие люди считают нецелесообразными данные меры, поскольку в очереди пассажиры стоят практически вплотную, а дожидаться тестов приходится продолжительное время», — отметил телеканал. Многим после многочасового перелета приходилось провести еще несколько часов в очереди.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор, в пресс-службы аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. Также РБК обратился за комментарием в лабораторию «Архимед», которая проводит тестирование на коронавирус в аэропорту Шереметьево.

23 сентября Роспотребнадзор обязал всех прибывающих в Россию из-за рубежа граждан уходить на самоизоляцию до того момента, пока не будут готовы тесты на коронавирусную инфекцию. До этого они были обязаны сделать тесты на COVID-19, однако их дальнейшее пребывание не было никак регламентировано.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
Шереметьево коронавирус очереди Москва
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