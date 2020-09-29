Очевидцы показали очереди на сдачу теста на COVID в Шереметьево

Прилетевшие пассажиры вынуждены ждать в узких коридорах сдачи теста на коронавирус. Условия для ожидания там не созданы

Фото: alice_in_the_land_of_miracles / Instagram

В московском аэропорту Шереметьево образовались очереди из людей, ожидающих сдачи теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в Instagram сообщила журналистка Алиса Гордиенко.

https://www.instagram.com/p/CFp0-vGB6na/

На опубликованных ею кадрах видны десятки людей, стоящих в коридоре. На многих из них нет медицинских масок.

Журналистка рассказала, что избежать очереди можно, только быстро отсканировав «в этой толкучке» код и оплатив тест онлайн.

По словам Гордиенко, дышать в помещении нечем, социальная дистанция в очереди не соблюдается. «Узкое помещение, жуть душное, без вентиляции, туалета, стульев, и в нем десятки людей с детьми, колясками, чемоданами, при этом везде наклейки про дистанцию в 1,5 метра», — написала она.