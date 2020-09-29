Юрий Башмет заразился коронавирусом

Юрий Башмет (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

У музыканта и дирижера Юрия Башмета подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили РБК в «Русском концертном агентстве».

«На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — говорится в сообщении. Других деталей в агентстве не раскрыли.

Из-за болезни вместо Башмета дирижировать на концертах Всероссийского юношеского симфонического оркестра будет Фредди Кадена из Эквадора, добавили в агентстве.

Башмету 67 лет.

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