Общество , 29 сен, 10:39
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Юрий Башмет заразился коронавирусом
Юрий Башмет
У музыканта и дирижера Юрия Башмета подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили РБК в «Русском концертном агентстве».
«На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — говорится в сообщении. Других деталей в агентстве не раскрыли.
Из-за болезни вместо Башмета дирижировать на концертах Всероссийского юношеского симфонического оркестра будет Фредди Кадена из Эквадора, добавили в агентстве.
Башмету 67 лет.
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