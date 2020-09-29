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Генсек ООН назвал «ошеломляющей» отметку в 1 млн погибших от коронавируса

Мировая статистика погибших от коронавирусной инфекции, которая перевалила за 1 млн, является «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Наш мир достиг ужасающей вехи: потеря миллиона человек из-за COVID-19. Это ошеломляющая цифра», — сообщил он.

Гутерриш попросил не забывать, что статистика состоит из жизней реальных людей, которые приходились кому-то родными, друзьями и коллегами. «Пусть память о потере стольких жизней позволит нам никогда не забывать, что наше будущее зависит от солидарности, от объединения людей и наций», — сказал он.

Генсек выразил уверенность в том, что несмотря на жестокость пандемии, человечество сумеет преодолеть этот вызов, если будет учиться на своих ошибках. «Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество», — отметил он. Гутерриш указал на необходимость продолжать соблюдать профилактические меры против коронавируса.

Материал дополняется

коронавирус ООН Антониу Гутерриш смертность
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