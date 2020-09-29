Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Власти отказались отменить штрафы за невозврат валютной выручки Экономика, 06:01 Топ-5 российских вузов для поступления по версии директора школы «Летово» РБК и Сбербанк, 06:00 На Сахалине учительница пришла на урок второго класса с топором Общество, 05:52 Французский сенатор назвал условие для приезда Макрона в Россию Политика, 05:30 Число готовых просить соседей о помощи россиян выросло за время пандемии Общество, 05:00 Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России Общество, 04:53 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 04:44 В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90% Общество, 04:19 Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн Общество, 03:48 Счетная палата признала неблагополучной ситуацию с мусором в России Общество, 03:41 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 03:30 В России вступил в силу закон о переводе заключенных ближе к дому Общество, 03:19 В Минобороны Нагорного Карабаха назвали число погибших военных Политика, 03:07 В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер Бизнес, 02:30
Общество ,  
0 

Число готовых просить соседей о помощи россиян выросло за время пандемии

За время пандемии доля россиян, готовых попросить о помощи на самоизоляции соседей и коллег по работе, значительно выросла. В наибольшей степени помощи в такой ситуации ждут от государства, но две трети россиян ее не увидели
Фото:Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

С начала введения ограничительных мер в России больше всего выросла доля россиян готовых обратиться за помощью в решении бытовых вопросов к соседям и коллегам. Это следует из результатов опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (материалы есть у РБК). При этом две трети россиян заявили, что помощи от государства на самоизоляции не видят.

Всего было проведено 2018 телефонных интервью с россиянами старше 18 лет, отобранными на основании репрезентативной выборки. Исследование проводилось в период с 10 по 28 августа, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Исследователи из ВШЭ сравнили результаты опроса, поведенного в апреле, с августовскими данными. Респондентам задавали вопрос о том, к кому бы они обратились за помощью для решения бытовых проблем в случае самоизоляции, исключая членов семьи и родственников. Большая доля опрошенных заявила, что обратились бы в государственные службы и социальные учреждения, однако за время пандемии доверие к ним в этом вопросе изменилось незначительно — 34% в августе против 32% в апреле. В наибольшей степени выросло доверие россиян к соседям (27% против 18%) и коллегам по работе (28% против 23%).

  • 20% россиян заявили, что готовы обратиться к волонтерам (в апреле об этом сообщили 19%);
  • 7% респондентов сообщили, что обратились бы за помощь к общественным организациям (5% в апреле);
  • 6% — в благотворительные фонды (4% в апреле);
  • 5% — в церковь или к членам религиозной общины (3% в апреле);
  • 3% — к членам своей национальной общины (1% в апреле).

Доля тех, кто считают, что им не к кому обращаться за помощью, снизилась с 9% до 1%.

Две трети россиян (75%) уверены, что именно государство и социальные службы должны оказывать помощь на самоизоляции. При этом о том, что они реально помогают, заявили немногим более трети (34%). 55% считают, что оказывать помощь должны родные и близкие. О реальной помощи со стороны этой группы заявили 60% опрошенных. Также 47% ожидают помощи от волонтеров, о реальной помощи от них заявили 45%. Кроме того, ожидания и реальность не совпали в случае ожидания помощи от благотворительных и общественных организаций (30% считают, что они должны помогать, но о реальной помощи от них сообщили только 14%).

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса
Общество
Фото:Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Уровень доверия к институтам государства и вера в то, что оно готово прийти на помощь гражданам, за время пандемии коронавируса снизились у 61% россиян, показал майский опрос компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа». Согласно майскому опросу, за время с начала эпидемии в России у граждан выросло доверие только к общественным организациям (22% — выросло, 21% — снизилось, 58% — не изменилась) и собственным силам — 28%.

Авторы
Георгий Тадтаев, Артем Афонский
опрос ВШЭ самоизоляция
Материалы по теме
Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян
Экономика
Почти пятая часть россиян заявила, что женщины не должны работать
Общество
Власти расширили число москвичей для рекомендованной самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter