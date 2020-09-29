Число готовых просить соседей о помощи россиян выросло за время пандемии

За время пандемии доля россиян, готовых попросить о помощи на самоизоляции соседей и коллег по работе, значительно выросла. В наибольшей степени помощи в такой ситуации ждут от государства, но две трети россиян ее не увидели

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

С начала введения ограничительных мер в России больше всего выросла доля россиян готовых обратиться за помощью в решении бытовых вопросов к соседям и коллегам. Это следует из результатов опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (материалы есть у РБК). При этом две трети россиян заявили, что помощи от государства на самоизоляции не видят.

Всего было проведено 2018 телефонных интервью с россиянами старше 18 лет, отобранными на основании репрезентативной выборки. Исследование проводилось в период с 10 по 28 августа, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Исследователи из ВШЭ сравнили результаты опроса, поведенного в апреле, с августовскими данными. Респондентам задавали вопрос о том, к кому бы они обратились за помощью для решения бытовых проблем в случае самоизоляции, исключая членов семьи и родственников. Большая доля опрошенных заявила, что обратились бы в государственные службы и социальные учреждения, однако за время пандемии доверие к ним в этом вопросе изменилось незначительно — 34% в августе против 32% в апреле. В наибольшей степени выросло доверие россиян к соседям (27% против 18%) и коллегам по работе (28% против 23%).

20% россиян заявили, что готовы обратиться к волонтерам (в апреле об этом сообщили 19%);

7% респондентов сообщили, что обратились бы за помощь к общественным организациям (5% в апреле);

6% — в благотворительные фонды (4% в апреле);

5% — в церковь или к членам религиозной общины (3% в апреле);

3% — к членам своей национальной общины (1% в апреле).

Доля тех, кто считают, что им не к кому обращаться за помощью, снизилась с 9% до 1%.