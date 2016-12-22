Лжегенерал получил 2 года колонии за мошенничество с квартирой Микояна

Люберецкий суд вынес приговор «черным риелторам», оформившим по поддельной доверенности квартиру в Доме на набережной и дачу в Малаховке за 100 млн руб. Один из мошенников представлялся генералом Минобороны

Дом на набережной (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В пятницу, 21 сентября, Люберецкий городской суд вынес приговор Сергею Жеребцову и Игорю Ризаеву, которых обвинили в незаконном приобретении квартиры в московском Доме на набережной, а также дачи, принадлежавших дочери бывшего заместителя главнокомандующего ВМФ Анатолия Косова, рассказал РБК адвокат Сергей Грошев. Ранее квартира принадлежала сыну члена Политбюро Анастаса Микояна. Копия приговора есть у РБК.

Суд приговорил Жеребцова к двум с половиной годам в колонии общего режима, Ризаева — к двум годам и одиннадцати месяцам заключения, сказано в приговоре. Ризаева и Жеребцова признали виновными в мошенничестве, которое было совершено группой лиц и заключалось в приобретении прав на имущество путем обмана. Собственники квартиры в результате действий осужденных лишились прав на нее, говорится в материалах суда. Осужденные были отпущены из-под стражи в зале суда, так как уже отбыли срок в предварительном заключении.

После смерти вице-адмирала Косова и его жены собственниками квартиры стали их дочь Елена Косова и внук Дмитрий Косов, которые пострадали от действий «черных риелторов». Историю захвата квартиры в доме на улице Серафимовича, построенном для советской элиты, РБК рассказала ее владелица, дочь вице-адмирала Анатолия Косова. Изложенные факты подтвердил источник в следственном департаменте МВД.

Дом на набережной был построен в 1931 году. Квартиры в нем относятся к категории элитной недвижимости, говорит председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. «Если в квартире жили известные личности, то увеличение цены может составить от 3 до 5%». Стоимость одного квадратного метра в этом доме составляет около $10 тыс., отметила эксперт.

Люберецкий городской суд Московской области (Фото: luberetzy.mo.sudrf.ru)

Новый жилец

В 2013 году в квартире на десятом этаже Дома на набережной появился новый жилец: Сергей Жеребцов въехал в съемную квартиру. «Приятный мужчина, на вид около 60 лет, — рассказывает Елена Косова. — Он представлялся генералом и говорил соседям, что Министерство обороны сняло ему квартиру недалеко от работы».

В октябре 2015 года он обратился к Елене Косовой с просьбой. «Он сообщил, что у него есть знакомые банкиры, готовые вложиться в непрофильные активы, в частности в недвижимость», — говорит Косова. Жеребцов попросил женщину собрать для него информацию о жильцах, которые хотят продать свое жилье.

Тогда же Косова решила продать свою квартиру, а Жеребцов вызвался помочь ей за 10% от суммы продажи. Ей и ее сыну принадлежит шестикомнатная квартира жилой площадью около 100 кв. м. До 1978 года, когда в Доме на набережной прошел капитальный ремонт, в квартире жила семья летчика-испытателя Степана Микояна, старшего сына члена Политбюро Анастаса Микояна. После капремонта семья Микояна выехала из квартиры, и ее передали вице-адмиралу Анатолию Косову. В постперестроечный период она была оформлена в собственность и перешла по наследству семье вице-адмирала.

На смену версии с покупкой недвижимости для инвестиций пришла другая. Жеребцов сказал Косовой, что сможет продать квартиру своему приятелю, менеджеру «Газпрома». По легенде «генерала», приятель может взять в банке ипотеку на 100 млн руб. и купить квартиру и дачу в Малаховке, которая также принадлежит семье Косовых. Елена согласилась и отправила Жеребцову паспортные данные. По электронной почте женщина согласовала с Жеребцовым ​текст предварительного договора и открыла расчетный счет, куда должны были перевести деньги за квартиру и дачу.

Согласно требованиям банка, который должен был, по версии Жеребцова, выдать ипотеку покупателю квартиры, в пакет предварительных документов входила копия доверенности на право заключать договор купли-продажи и на получение денежных средств от продажи квартиры и дачного участка.

Лжегенерал обещал собственникам адмиральской квартиры, что деньги переведут не позднее апреля 2016 года. Денег Косова не получила, а Жеребцов начал придумывать различные причины, из-за которых произошла отсрочка платежа. В августе 2016 года Косова обнаружила, что собственником ее квартиры и дачи в Росреестре значится некто Дмитрий Быкадоров.

Хорошо организованные риелторы

Адвокат Сергей Грошев заявил РБК, что его подзащитная стала жертвой организованной преступной группы, возглавляемой Игорем Ризаевым и Жеребцовым. По словам адвоката, эти люди выработали преступную схему с использованием копий доверенностей. «Они, по всей видимости, подделывали оригиналы доверенностей и перерегистрировали объекты недвижимости на своего человека», — говорит адвокат. В суде и на допросах Ризаев утверждал, что передал Елене Косовой деньги за квартиру и дачу.

При обысках у лжегенерала обнаружили пакет с печатями Министерства обороны и различных юридических лиц. В обвинительном заключении говорится, что Жеребцов заявил, что нашел пакет с печатями на улице.

Грошев сообщил, что до приговора квартира являлась вещественным доказательством и ее нельзя было оформить обратно на Елену и Дмитрия Косовых. «Теперь хозяйка сможет восстановить свои права на нее», — говорит он.

Еще один пострадавший от действий мошенников — Александр Уманский — проживает в подмосковном Одинцово. Риелторы пообещали купить у него квартиру на Рублевском шоссе по доверенности «для публичной персоны, которая не хотела, чтобы ее фамилия звучала в сделке», рассказал РБК Александр Уманский. «В моем случае Быкадоров выступил в роли представителя и оформил на себя доверенность на продажу квартиры, продал он ее Альберту Ризаеву, который выступал в роли этой самой персоны», — говорит владелец квартиры. По словам Уманского, оригинал нотариальной доверенности он никому не передавал и никаких расчетов ни с кем не производил: сделка была оформлена по поддельной доверенности. В 2016 году Уманский обратился с заявлением в Успенское отделение полиции, но никаких действий со стороны полицейских предпринято не было, утверждает он.

Адвокат Вадим Багатурия называет эти истории типичным мошенничеством с использованием заведомо поддельных документов, когда жертва не знает об отчуждении собственности. «Оправдания преступников относительно якобы заплаченных денег абсолютно ничтожны и всегда опровергаются в результате расследования. При этом риски несут и добросовестные покупатели, купившие похищенную квартиру: исходя из сложившейся практики, ее в 100% случаев возвращают истинному владельцу», — добавил адвокат.