СМИ: У.Чавес экстренно госпитализирован из-за проблем с почками

Венесуэльский лидер Уго Чавес вновь оказался в больнице - на этот раз у президента возникли проблемы с почками, пишут латиноамериканские СМИ.

У.Чавеса экстренно доставили в военный госпиталь, впоследствии решался вопрос о его переводе в частную клинику Каракаса. Данные о самочувствии лидера Венесуэлы разнятся: одни источники говорят, что У.Чавес находится в удовлетворительном состоянии, другие - что в тяжелом.

Между тем официальные власти страны не подтвердили информацию о госпитализации президента. В последнее время руководство Венесуэлы окружило высокой секретностью информацию о состоянии здоровья У.Чавеса. Это было сделано после очередного курса химиотерапии, который политик прошел в рамках лечения от рака.

Напомним, У.Чавес вернулся в Каракас 24 июля после лечения в одной из кубинских клиник.

Оппозиция использовала тяжелую болезнь президента в своих интересах, распространив слухи о том, что на самом деле У.Чавес здоров, а рассказы о болезни призваны привлечь дополнительное внимание к его персоне.