В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября

Линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ, причем без родителей. В школах такое решение объясняют жаркой погодой и мерами безопасности

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Праздничные линейки, посвященные началу учебного года, в Москве будут проводить не на улице, как обычно, а в помещениях. Об этом РБК сообщили трое учителей московских школ. Учебный год в этом году начнется 2 сентября.

Аналогичную информацию родителям сообщила директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева во время прямого эфира для родителей, который транслировали на странице школы во «ВКонтакте». «В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города», — сказала она.

При этом родители на линейках присутствовать не будут. По словам директора, это связано с безопасностью детей, а школа будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Первый урок в школе начнется с «Разговора о важном», отметила Булаева.

О переносе линеек в Москве в закрытые помещения также сообщил телеграм-канал Baza.

РБК направил запрос в Министерство просвещения, а также в департамент образования и науки Москвы.

По словам учителя истории школы в Зеленограде Александра Оджо, это решение продиктовано «вопросами безопасности». Другой учитель московской школы сообщил РБК, что формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.

В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой отказались прокомментировать информацию, уточнив, что расскажут «все по части образования» на пресс-конференции, запланированной на 30 августа.

В этом году в школу пойдут 18,5 млн учащихся, сообщил 22 августа министр просвещения Сергей Кравцов.

В других регионах формат праздничных линеек также будет изменен. Так, пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева 24 августа сообщила о решении провести все линейки в закрытых помещениях. Такое же решение приняли власти Брянской области.

В граничащих с Украиной областях обучение будет идти по смешанной системе. Так, в Белгородской области обучение будет организовано в очном или очно-дистанционном формате во всех населенных пунктах, кроме приграничной 20-километровой зоны. Там обучение будет проходить в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Курской области дистанционно начнут учебный год школьники из приграничных районов, Курска, Курчатова, а также в школах, на базе которых были открыты пункты временного размещения переселенцев.