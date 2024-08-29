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Общество ,  
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Полиция рассказала, что «голая вечеринка» в Астрахани пошла не по плану

Вечеринка в Астрахани, которая возмутила губернатора, планировалась по другому сценарию — раздеваться на ней должны были актеры, сообщили в полиции. Участников вечеринки привлекли к административной ответственности

Полиция рассказала, что «голая вечеринка» в Астрахани пошла не по плану
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«Голая вечеринка» в клубе «Бункер» в Астрахани, из-за которой возмутился губернатор, пошла «не по плану». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

«Организатор мероприятия — ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель — заранее пригласил на вечеринку «актеров», которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей», — сообщили в полиции. «Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса», — добавили в местном УМВД.

Одним из условий конкурса было «снятие одежды ради выигрыша дорогостоящего смартфона». По данным полиции, полностью раздеться согласились четыре человека.

Полицейские провели проверку — по ее итогам на организатора вечеринки составили два административных протокола: по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», арест до 15 суток) и по ст. 20.2.2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка» (штраф до 500 тыс. руб.).

Губернатор назвал позором «голую вечеринку» в ночном клубе в Астрахани
Общество
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Также протоколы составили против двух участниц конкурса — приглашенной танцовщицы и гостьи. Им вменили мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП, арест до 15 суток). В том же обвинили ведущего мероприятия. Гендиректора клуба, соучредителя и кассира обвинили в неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

Произошедшее в клубе «Бункер» — «это позор для всех нас, астраханцев», заявлял губернатор региона Игорь Бабушкин. Он поручил начать проверку. Губернатор также посчитал необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России.

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