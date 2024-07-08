Правительство не поддержало штрафы для родителей за курение детей

Кабмин не поддержал законопроект о штрафах для родителей за курение детей

Кабмин не поддержал введение штрафов для родителей за курение их детей младше 16 лет. Сумма штрафа могла составить от 3,7 тыс. до 5 тыс. руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кабмин не поддержал законопроект о введении штрафов для родителей за курение их детей, передает ТАСС со ссылкой на отзыв правительственной комиссии по законопроектной деятельности. В то же время комиссия указала, что сама концепция «заслуживает внимания».

«Концепция законопроекта заслуживает внимания. <…> Представляется целесообразным продолжить работу в рамках указанного законопроекта», — говорится в документе. Речь идет о ранее поддержанном похожем законопроекте депутатов ЛДПР.

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он предлагал внести изменения в ст. 20.22 КоАП, которая предусматривает штрафы от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков. Метелев заявил о необходимости увеличить в 2,5 раза суммы штрафов и ввести ответственность для родителей за курение их детей младше 16 лет. Также глава комитета Госдумы выступил за введение уголовной ответственности за повторную продажу табака несовершеннолетним и увеличение штрафов за нарушения ограничений продажи никотиносодержащей продукции (для физлиц — до 30 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб.) и курение в неположенных местах (до 7 тыс. руб.).

Законопроект поддерживали Минздрав и Роспотребнадзор, сообщал источник «Интерфакса».

ЛДПР внесла свой законопроект в апреле 2024 года. В нем не предусмотрена административная ответственность для родителей за курение их детей, но предлагается кратно увеличить штрафы за повторную продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов и других табачных изделий (для физлиц — до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 800 тыс. руб.). Правительство рекомендовало партии доработать эту инициативу. Ее рассмотрение запланировали на июль.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за первичную продажу несовершеннолетним табачной продукции. За нарушение этой меры физическим лицам грозит штраф 40–60 тыс. руб. (ранее 20–40 тыс. руб.), должностным лицам — 150–300 тыс. руб. (ранее 40–70 тыс. руб.), юридическим лицам — 400–600 тыс. руб. (ранее 150–300 тыс. руб.).