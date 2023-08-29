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В горах у Геленджика тушат крупный пожар. Видео

Площадь пожара в Геленджике выросла до 5 га

В горах у Геленджика тушат крупный пожар. Видео
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Площадь природного пожара в Геленджике выросла до 5 га, сообщили в пресс-службе МЧС. Тушением огня занимаются 195 пожарных и 45 единиц техники.

«Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают до 25-30 м/с... Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности, в ночное время суток.», — сообщили в ведомстве.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, но в темное время суток его работа запрещена. Вновь он начнет тушить огонь с рассветом, пока пожарные борются с огнем вручную

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Геленджик пожары новости
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