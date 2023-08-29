Суд счел возможным увольнять за пьянство без медосвидетельствования

Верховный суд не согласился с нижестоящими инстанциями, что медзаключение является единственным доказательством пьянства на рабочем месте. Суды ранее встали на сторону работника, уволенного за это без медосвидетельствования

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Верховный суд России отправил на пересмотр дело об увольнении сотрудника за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Нижестоящие инстанции встали на сторону работника, решив, что его работодатель не предоставил достаточных доказательств того, что тот был пьян, пишет РАПСИ со ссылкой на определение Верховного суда (ВС).

Согласно материалам дела, сотрудника одного из предприятий отстранили, а потом и уволили после того, как он появился на работе в нетрезвом состоянии, однако медицинское освидетельствование проведено не было.

Работник подал иск, и три судебные инстанции частично удовлетворили его претензии. Приказ об увольнении был признан незаконным, мужчину восстановили на работе, в его пользу взыскали зарплату за период вынужденного прогула, а также присудили компенсацию морального вреда и возмещение расходов на юриста.

Суды пришли к выводу, что предприятие не смогло доказать алкогольное опьянение сотрудника на рабочем месте, поскольку не состоялось медосвидетельствование, а обязанность доказывания, решили судьи, лежит в данном случае на работодателе.

Суд первой инстанции счел, что работодатель не привел каких-либо доказательств, что работнику было предложено пройти освидетельствование за счет предприятия с предоставлением транспорта для этого. В апелляционной инстанции посчитали доказательства ответчика (докладные, служебные записки, акты, направление на медосвидетельствование) не являющимися достаточными, чтобы однозначно сделать вывод о том, что истец был пьяным на рабочем месте. Кассационная инстанция согласилась с выводами предыдущих двух.

Верховный суд счел, что состояние опьянения может быть подтверждено как с помощью медицинского заключения, так и другими способами, которые должны быть соответственно оценены судом, а законодательство в данном случае круг допустимых доказательств не определяет.

При этом нижестоящие инстанции, указывает ВС, сочли медосвидетельствование единственным аргументом, имеющим доказательную силу. Суд же, по мнению высшей инстанции, обязан исследовать все фактические обстоятельства дела по существу и «не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы».

Из материалов дела следует, что предприятие предприняло меры для отправки работника на медосвидетельствование, но тот от прохождения тестов отказался, говорится в определении ВС. В то же время у работодателя нет каких-либо полномочий по принуждению сотрудников пройти такое исследование.

Не согласен Верховный суд и с трактовкой нормы об обязанности работодателя оплатить медзаключение. Как говорится в определении, расходы ложатся на работодателя в случае проведения периодических медосмотров сотрудников с вредными и опасными условия труда, для определения пригодности к работе и предупреждения профессиональных заболеваний. Медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения к этому не относится, отметили в Верховном суде.