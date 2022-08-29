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«Коммерсант» узнал об отказах в зачислении в ординатуру медиков-целевиков

Выпускникам медицинских вузов, не отработавшим три года в поликлинике по условиям целевого договора, отказывают в зачислении в ординатуру, узнала газета. Ранее Минздрав разослал вузам письмо с такой рекомендацией
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минздрав направил в медвузы письмо, в котором рекомендовал не зачислять в ординатуру на бюджетные и контрактные места тех, кто не выполнил условия целевого договора, то есть не отработал участковыми терапевтами три года, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, это привело к отказам в зачислении в ординатуру перед самым началом года.

Издание отмечает, письмо Минздрава носит рекомендательный характер. При этом в нем уточняется, что «в случае несоблюдения образовательными и иными организациями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы целевого обучения», ведомство проинформирует Рособрнадзор «для организации проведения контрольно-надзорных мероприятий».

В Минздраве газете заявили, что таким образом напоминают заказчикам и исполнителям целевого обучения о необходимости соблюдения требований договора: студенты, поступившие на бюджет по направлению от медорганизации и отучившиеся за нее счет, должны отработать в ней терапевтами не менее трех лет.  «Целевое обучение позволяет реализовать механизм возвращения молодого специалиста в родной регион после окончания обучения. Фактически государство дает таким абитуриентам преимущества при поступлении, потому что знает, что выпускники далее будут работать там, где их труд действительно нужен», — заявили в пресс-службе Минздрава.

Выпускница из Петербурга сообщила изданию, что ее не зачислили в ординатуру, хотя она прошла конкурс и внесла плату за обучение за семестр. По ее словам, изначально она планировала отработать в поликлинике, но ее не устроили условия труда. Девушка решила поступать в ординатуру, заплатить штраф и возместить меры соцподдержки из-за неотработки в поликлинике. Сумма, по ее словам, составляла около 900 тыс. руб.

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«Но теперь вуз отказывает в зачислении и требует либо приостановить действие целевого договора, либо разорвать его. Больница на это не согласна, потому что у них кадровый дефицит. Они настаивают, чтобы я пошла на отработку на полную ставку», — сообщила собеседница издания.

Газета указывает, что в таком положении оказались «сотни будущих медиков». Они обратились в профсоюз медработников «Действие». По словам председателя организации Андрея Коновалова, в случае отчисления им посоветовали обращаться в прокуратуру или суд.

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Газета указывает, что, согласно постановлению правительства, студент, нарушивший условия договора, должен возместить затраты на свое обучение, и вернуть средства, которые выплачивались ему в виде социальной помощи от медорганизации, направившей его на учебу. При этом перехода на следующую ступень обучения не оговаривается.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
медики студенты вузы высшее образование медицина
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