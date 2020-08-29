Число умерших c COVID-19 в России превысило 17 тыс.

За последние 24 часа в стране умерли 111 заразившихся COVID-19, всего с начла эпидемии зафиксировано 17 025 летальных случаев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России умерли 111 человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает федеральный оперативный штаб.



Общее число умерших с начала пандемии достигло 17 025.

В Москве с начала эпидемии зафиксировали 4798 летальных исходов, в Санкт- Петербурге — 2416, в Московской области — 1182. В пятерку регионов по числу умерших также входят Дагестан (495) и Нижегородская область (465).

Всего коронавирусом в России с начала эпидемии заразились 985,3 тыс. человек. Из них выздоровели 804,3 тыс. За минувшие сутки прирост новых заболеваний составил 4 941.



В мире, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 24,74 млн человек, число смертельных случаев превысило 837 тыс.

Больше всего случаев заражения COVID-19 подтвердили в США, где зафиксировано более 5,9 млн зараженных. На втором месте по числу подтвержденных случаев находится Бразилия с 3,8 млн заболевших, на третьем — Индия (более 3,4 млн). Россия занимает четвертое место.