На МКС сработала американская сигнализация из-за качества воздуха

Алексей Овчинин, командир Международной космической станции (МКС), сообщил в Центр управления полетами (ЦУП) о срабатывании в американском сегменте станции аварийной сигнализации, передает «РИА Новости».
По словам космонавта, сирена завыла из-за высокого содержания кислорода в воздухе в российском модуле «Звезда».
«Роскосмос» подтвердил факт срабатывания сигнализации, отметив, что повышение концентрации кислорода в воздухе угрозы не представляет.
«Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, сейчас ситуация штатная», — сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.