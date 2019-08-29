На МКС сработала американская сигнализация из-за качества воздуха

Сейчас на борту МКС шесть человек: помимо Алексея Овчинина это пятеро бортинженеров — россиянин Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, итальянец Лука Пармитано. Кроме того, на станции находится антропоморфный робот Федор (Skybot F-850).

В состав МКС входят российские модули «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Пирс», американский сегмент станции составляют модули Unity, Destiny, Quest, Harmony, Tranquility, а также японский «Кибо» и лабораторный модуль Европейского космического агентства Columbus.