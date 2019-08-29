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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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На МКС сработала американская сигнализация из-за качества воздуха
Командир экипажа МКС сообщил в ЦУП о включении на американском сегменте аварийной сирены
Фото: Reuters

Алексей Овчинин, командир Международной космической станции (МКС), сообщил в Центр управления полетами (ЦУП) о срабатывании в американском сегменте станции аварийной сигнализации, передает «РИА Новости».

По словам космонавта, сирена завыла из-за высокого содержания кислорода в воздухе в российском модуле «Звезда».

«Роскосмос» подтвердил факт срабатывания сигнализации, отметив, что повышение концентрации кислорода в воздухе угрозы не представляет.

«Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, сейчас ситуация штатная», — сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

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Сейчас на борту МКС шесть человек: помимо Алексея Овчинина это пятеро бортинженеров — россиянин Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, итальянец Лука Пармитано. Кроме того, на станции находится антропоморфный робот Федор (Skybot F-850).

В состав МКС входят российские модули «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Пирс», американский сегмент станции составляют модули Unity, Destiny, Quest, Harmony, Tranquility, а также японский «Кибо» и лабораторный модуль Европейского космического агентства Columbus.

Автор: Евгений Калюков
Теги: НАСА, NASA, МКС
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