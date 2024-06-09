Дуров рассказал о своем смартфоне стоимостью $180

Фото: durov / Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на протяжении двух лет пользовался бюджетным смартфоном Samsung стоимостью $180.

По словам предпринимателя, устройство расплавилось из-за жары в Дубае, где он живет последние три года.

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram», — написал Дуров.

С помощью недорогого смартфона бизнесмен хотел перенять опыт пользователей, чтобы улучшить сервис мессенджера. Дуров отметил, что ему придется сменить телефон.

В 2014 году Дуров сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. Среди причин отъезда предприниматель назвал «отсутствие честных и независимых судов» и «обилие противоречащих друг другу законов». В том же году Дурова уволили с поста гендиректора соцсети «ВКонтакте», и он объявил о намерении заняться созданием новой платформы за рубежом.

В 2013 году основатель Telegram получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а осенью 2021 года — Франции. В апреле 2022-го Forbes сообщил о просьбе предпринимателя не называть его российским бизнесменом. Состояние Дурова журнал оценивает в $15,5 млрд.