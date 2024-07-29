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Власти заявили о «мобилизации резервов» из-за прорыва на Беломорканале

В Минтрансе заявили о мобилизации ресурсов из-за прорыва дамбы в Карелии
В результате прорыва временной дамбы на Беломорканале погиб как минимум один человек, еще двое числятся пропавшими без вести. В ФКУ «Ространсмодернизация» сообщили о мобилизации ресурсов для ликвидации последствий прорыва

После размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала власти находятся в процессе «мобилизации трудовых резервов и техники», также к месту прорыва подвозят строительные материалы (песок, щебень) для выполнения восстановительных работ, сообщили РБК в пресс-службе подведомственного Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация», занимавшегося реконструкцией канала.

«На объекте происходит отток воды, который по предварительным данным займет 3-4 часа. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба, в частности повреждение моста. По информации Росморречфлота в настоящее время готовится распоряжение о введении ограничения движения судов. Восстановление судоходства связано с ремонтно-восстановительными работами на объекте», — говорится в сообщении ФКУ.

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Этим утром глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции.

В МЧС республики позднее заявили, что после размыва временной дамбы пропали шестеро человек, проводятся поисково-спасательные работы. Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения ранее сообщил об одном погибшем и еще двух пропавших без вести женщинах.

Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения.

В 2022 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов ББК, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Минтранс прорыв дамба беломорканал Карелия
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