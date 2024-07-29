На Урале 31 человек отравился питьевой водой из бутылок
Свыше 30 человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления бутилированной воды Olavoda, разливаемой в цехе поселка Первомайский Свердловской области, говорится в сообщении главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.
Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, по итогам проверки воды выяснилось, что та оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям как в таре по 18,9 л, так и в пятилитровой.
Вместе с тем ходе осмотра цехов по розливу воды в складском помещении были обнаружены мухи и мертвые насекомые. Кроме того, выяснилось, что работницы производства не моют руки с мылом, а лишь обрабатывают дезинфицирующим средством, поскольку помещения не оборудованы умывальниками.
«По решению суда, судебные приставы приостановили деятельность общества с ограниченной ответственностью в цехе по розливу питьевой воды на 30 суток. <...> Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении ГУФССП.
РБК направил запрос в Роспотребнадзор по Свердловской области и в компанию Olavoda.
Под брендом Olavoda воду первой и высшей категории качества разливает ООО «ЭкоПродукт», цех расположен непосредственно на артезианской скважине. Имеется и собственная лаборатория качества, которая ежедневно проводит анализ воды, говорится на сайте компании.
Природная вода фильтруется и обрабатывается ультрафиолетовой лампой, разливается прямо на скважине в емкости на автоматической линии, не проходит технической очистки (обратный осмос), также сообщают в компании.
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