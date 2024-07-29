 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Урале 31 человек отравился питьевой водой из бутылок

На Урале 31 человек отравился бутилированной питьевой водой Olavoda
В цеху в поселке Первомайский Свердловской области, где разливали зараженную кишечной инфекцией воду, были обнаружены мухи и мертвые насекомые. Его закрыли на месяц
Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Global Look Press
Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Global Look Press

Свыше 30 человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления бутилированной воды Olavoda, разливаемой в цехе поселка Первомайский Свердловской области, говорится в сообщении главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, по итогам проверки воды выяснилось, что та оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям как в таре по 18,9 л, так и в пятилитровой.

Вместе с тем ходе осмотра цехов по розливу воды в складском помещении были обнаружены мухи и мертвые насекомые. Кроме того, выяснилось, что работницы производства не моют руки с мылом, а лишь обрабатывают дезинфицирующим средством, поскольку помещения не оборудованы умывальниками.

«По решению суда, судебные приставы приостановили деятельность общества с ограниченной ответственностью в цехе по розливу питьевой воды на 30 суток. <...> Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении ГУФССП.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор по Свердловской области и в компанию Olavoda.

Под брендом Olavoda воду первой и высшей категории качества разливает ООО «ЭкоПродукт», цех расположен непосредственно на артезианской скважине. Имеется и собственная лаборатория качества, которая ежедневно проводит анализ воды, говорится на сайте компании.

Природная вода фильтруется и обрабатывается ультрафиолетовой лампой, разливается прямо на скважине в емкости на автоматической линии, не проходит технической очистки (обратный осмос), также сообщают в компании.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Свердловская область Урал отравление
Материалы по теме
Более 20 человек отравились хлором в бассейне в Варшаве
Общество
В Петербурге семь человек отравились «курой-гриль» из Eurospar
Общество
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Что не так с искусственным интеллектом и почему мы выбрали неверный путьPro, 12:17
Путин уволил первого заместителя ЛавроваПолитика, 12:11
Криптовалюты общей стоимостью $1 млрд будут разблокированы в августеКрипто, 12:04
В Татарстане заявили о шести случаях лихорадки Западного НилаОбщество, 12:04
Российские логисты на азиатском рынке: каких ошибок не прощает КиргизияPro, 11:57
Власти заявили о «мобилизации резервов» из-за прорыва на БеломорканалеОбщество, 11:50
Акции Alibaba подскочили на планах введения новой комиссии для продавцовИнвестиции, 11:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алаудинов заявил о потере ВСУ первой линии укреплений у КраматорскаПолитика, 11:46
Власти сообщили о первом погибшем из-за размыва дамбы БеломорканалаОбщество, 11:45
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистовРБК и Яндекс Go, 11:39
Лукашенко заявил о согласии Путина решить проблемы Союзного государстваПолитика, 11:37
Не только картинки: как нейросети помогают бизнесу в онлайн-маркетингеТренды, 11:36
Эти сделки лишат вас криптовалюты. О чем стоит позаботиться заранееPro, 11:27
Россияне назвали покупку земли хорошим способом сберечь деньгиНедвижимость, 11:26