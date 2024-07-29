На Урале 31 человек отравился питьевой водой из бутылок

В цеху в поселке Первомайский Свердловской области, где разливали зараженную кишечной инфекцией воду, были обнаружены мухи и мертвые насекомые. Его закрыли на месяц

Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Global Look Press

Свыше 30 человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления бутилированной воды Olavoda, разливаемой в цехе поселка Первомайский Свердловской области, говорится в сообщении главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, по итогам проверки воды выяснилось, что та оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям как в таре по 18,9 л, так и в пятилитровой.

Вместе с тем ходе осмотра цехов по розливу воды в складском помещении были обнаружены мухи и мертвые насекомые. Кроме того, выяснилось, что работницы производства не моют руки с мылом, а лишь обрабатывают дезинфицирующим средством, поскольку помещения не оборудованы умывальниками.

«По решению суда, судебные приставы приостановили деятельность общества с ограниченной ответственностью в цехе по розливу питьевой воды на 30 суток. <...> Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении ГУФССП.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор по Свердловской области и в компанию Olavoda.