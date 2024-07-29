Прорыв дамбы на Беломорканале. Видео
В Карелии, между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала (Беломорканала), размыло перемычку, установленную на время реконструкции, сообщили власти региона. Без вести пропали шесть человек, троих уже нашли, пострадали девять человек.
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