Шеф-кондитер Роберто Лингуанотто считается создателем признанного классическим рецепта тирамису — он добавил туда маскарпоне на кухне ресторана в Тревизо. Владелец заведения рассказывал, что десерт был создан по ошибке

В Италии в возрасте 81 года после продолжительной болезни умер шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, которого называют «отцом тирамису»., он скончался после продолжительной болезни.

Лингуанотто создал признанный классическим рецепт тирамису с сыром маскарпоне во время работы в ресторане Alle Beccherie в Тревизо, заменив им десерт забальоне из желтков, сахара и вина, как делали в заведении до этого, пишет Corriere della Sera.

Умерший в 2021 году владелец ресторана Beccherie Адо Кампеол, которого также называли «отцом тирамису», рассказывал, что десерт был создан из-за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто.

Авторство этого варианта десерта оспаривают отель «Рома» в городе Фриули. Кроме того, газета Baltimor Sun в 2006 году писала, что поставщиком десертов для Beccherie был Карминантонио Яннаконе, и тирамису изобрел именно он.

Организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди выразил соболезнования по поводу смерти Лингуанотто и заявил, что без него «не существовало бы этого всемирного движения любителей тирамису».

Президент провинции Венето Лука Дзайя, который до этого возглавлял провинцию Тревизо назвал Лингуанотто «символической фигурой». «Я присоединяюсь к соболезнованиям в связи со смертью Роберто Лингуанотто, шеф-кондитера, который ознаменовал поворотный момент в истории кондитерского дела Тревизо и Венето, заново открыв и перезапустив тирамису. Символическая фигура, в течение многих лет в известном ресторане в центре Тревизо, он был одним из послов нашего флагманского десерта, тирамису, сегодня кулинарного совершенства, признанного во всем мире», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).