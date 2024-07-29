 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Италии умер «отец тирамису»

Шеф-кондитер Роберто Лингуанотто считается создателем признанного классическим рецепта тирамису — он добавил туда маскарпоне на кухне ресторана в Тревизо. Владелец заведения рассказывал, что десерт был создан по ошибке

В Италии в возрасте 81 года после продолжительной болезни умер шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, которого называют «отцом тирамису»., он скончался после продолжительной болезни.

Лингуанотто создал признанный классическим рецепт тирамису с сыром маскарпоне во время работы в ресторане Alle Beccherie в Тревизо, заменив им десерт забальоне из желтков, сахара и вина, как делали в заведении до этого, пишет Corriere della Sera.

Умерший в 2021 году владелец ресторана Beccherie Адо Кампеол, которого также называли «отцом тирамису», рассказывал, что десерт был создан из-за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто.

Авторство этого варианта десерта оспаривают отель «Рома» в городе Фриули. Кроме того, газета Baltimor Sun в 2006 году писала, что поставщиком десертов для Beccherie был Карминантонио Яннаконе, и тирамису изобрел именно он.

В Италии умер создатель десерта тирамису
Общество
Фото:Beth Schlanker / Zuma / Global Look Press

Организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди выразил соболезнования по поводу смерти Лингуанотто и заявил, что без него «не существовало бы этого всемирного движения любителей тирамису».

Президент провинции Венето Лука Дзайя, который до этого возглавлял провинцию Тревизо назвал Лингуанотто «символической фигурой». «Я присоединяюсь к соболезнованиям в связи со смертью Роберто Лингуанотто, шеф-кондитера, который ознаменовал поворотный момент в истории кондитерского дела Тревизо и Венето, заново открыв и перезапустив тирамису. Символическая фигура, в течение многих лет в известном ресторане в центре Тревизо, он был одним из послов нашего флагманского десерта, тирамису, сегодня кулинарного совершенства, признанного во всем мире», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
кондитеры Италия
Материалы по теме
Рестораторы заявили о «вакууме» поваров и барменов
Бизнес
Повара рассказали о влиянии дефицита анчоуса в России на вкус «Цезаря»
Бизнес
Повар на саммите НАТО подал «русский» и «украинский» салаты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Транспортная прокуратура проверит задержку авиарейсов в НовосибирскеОбщество, 07:41
Какие рекорды будут побиты на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 07:30
«Аэрофлот» и «Библио-глобус» попросили упростить визовый режим с ГоаОбщество, 07:16
В России заработала амнистия за дробление бизнеса. Что важно знатьЭкономика, 07:00
Маск назвал Харрис «сторонницей вымирания»Политика, 06:56
В Италии умер «отец тирамису»Общество, 06:49
Над Брянской областью сбили пятый беспилотник за ночьПолитика, 06:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В аэропортах Южно-Сахалинска и Томска вырастут тарифыБизнес, 06:02
В Воронежской области при падении дрона поврежден объект инфраструктурыПолитика, 06:00
Сеул запустил пилотный проект для стимулирования роста рождаемостиПолитика, 05:51
Предвыборный штаб Мадуро заявил о его победе на президентских выборахПолитика, 05:46
ВЭБ.РФ сообщила о суде с Barclays в ЛондонеОбщество, 05:15
Axios узнал о призыве США к Израилю не бить по БейрутуПолитика, 04:42
Зеленский рассказал, что у него есть номер телефона ТрампаПолитика, 04:22